Crédito: SCA

Córregos que cortam a região da rotatória do Cristo estão no limite, mas até o momento não há informações sobre transbordamento ou alagamentos nas avenidas e ruas adjacentes, no entanto, motoristas devem ter cautela para transitar por lá, já que se trata de uma área de risco.

Segundo a Defesa Civil, até às 6h30 havia chovido o equivalente a 13,8 milímetros e há mais previsão de chuva no decorrer do dia.

