Crédito: Reprodução

As marginais na região da rotatória do Cristo ficaram completamente alagadas na manhã desta segunda-feira (23) no sentido Casa Branca/Shopping.

O córrego do Monjolinho transbordou e invadiu a avenida Francisco Pereira Lopes e impediu o trânsito de veículos.

A Guarda Municipal está no local desviando o trânsito na rotatória.

Motoristas devem evitar a região.

