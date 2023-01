Córrego Mineirinho e bocas de lobo passam por limpeza

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciou nesta quarta-feira, 4, a limpeza do Córrego do Mineirinho, na região da Rotatória do Cristo, para melhorar a vazão da água e evitar novos alagamentos com as chuvas previstas para os próximos dias na região central do estado.

Com a chuva do último dia 28 de dezembro, quando foram registrados mais de 235 mm, as duelas entupiram e o córrego acabou transbordando, com um grande volume de água atingindo as ruas próximas.

“As duelas entopem devido a quantidade de lixo jogado no córrego e também de vegetação que vai para os canais. Nossas equipes estão trabalhando para que a população tenha as adversidades mitigadas com as chuvas principalmente na malha urbana do município, onde, historicamente, alagamentos ocorrem em áreas pontuais”, explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

A Secretaria de Serviços Públicos também iniciou está semana a limpeza de bueiros. Até o momento já foram desobstruídas 130 bocas de lobo. O trabalho continua durante toda a semana, inicialmente, nas regiões atingidas pela última chuva. O objetivo é melhorar a fluidez das águas pluviais, minimizando os riscos de alagamentos ou enchentes, além prevenir a proliferação de insetos e vetores de doenças.

Em outubro de 2022 a Secretaria de Serviços Públicos já tinha realizado a limpeza de 250 bocas e lobo incluindo a região da Rotatória da Educativa, no Azulville, às margens do córrego do Gregório e do Lazzarine, seguindo para os bairros Botafogo, Eduardo Abdelnur, Araucárias, Maria Stella Fagá, Cidade Jardim, avenida Trabalhador São-carlense, avenida Comendador Alfredo Maffei e baixada do mercado municipal, no centro da cidade.

As equipes também continuam trabalhando na limpeza da cidade, retirando a lama das vias públicas atingidas pela última tempestade.

