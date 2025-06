Corpus Christi tem celebrações em várias paróquias de São Carlos

Catedral - Crédito: Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net).

A Festa de Corpus Christi é uma solenidade religiosa da Igreja Católica que celebra o mistério da Eucaristia, o sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. É comemorada sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, 60 dias após a Páscoa, e é marcada por procissões e pela confecção de tapetes coloridos nas ruas.

Origem e significado – A festa foi instituída no século XIII pelo Papa Urbano IV, após visões místicas de Santa Juliana de Cornillon e o milagre eucarístico de Bolsena. O nome "Corpus Christi" significa "Corpo de Cristo", em latim.

A celebração relembra a Última Ceia de Jesus com seus apóstolos, quando Ele instituiu a Eucaristia. A Eucaristia é vista como a presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados, sendo um dos sacramentos centrais da fé católica.

Tradições e comemorações:

Procissões: Os fiéis participam de procissões pelas ruas, onde o Santíssimo Sacramento é levado em ostensório, demonstrando sua fé e adoração.

Tapetes de Corpus Christi: Uma tradição brasileira, a confecção de tapetes coloridos com serragem, flores, areia e outros materiais forma desenhos elaborados no trajeto da procissão.

Missa especial: É celebrada uma missa festiva em honra ao Corpo e Sangue de Cristo.

Em São Carlos, a data será celebrada com uma vasta programação religiosa. A Paróquia de São Sebastião (Centro) abre a programação com missa às 7h30 e missa com procissão às 16h. A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida (Boa Vista) terá missa às 8h. Também às 8h será celebrada missa na Paróquia São Miguel (Tangará). No mesmo horário, haverá missa com procissão no Santuário São Pio X (Vila Prado). Na Paróquia São José, será realizada missa e procissão até a Paróquia São Benedito às 8h.

Na Catedral de São Carlos, o bispo Dom Luiz Carlos comandará missa e procissão às 9h. Também às 9h haverá missa e procissão na Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe (Cidade Aracy). A Paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística (Antenor Garcia) também terá missa e procissão às 9h, assim como a Paróquia São Bento (Cidade Aracy II). A Paróquia de Santa Rita (Santa Felícia) terá missa às 9h30.

A programação continua no período da tarde e da noite. No Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós (Aracê de Santo Antônio), a missa será às 16h. Também às 16h, será realizada missa e procissão no Santuário da Babilônia.

A Paróquia São João Batista (Santa Felícia) terá missa às 17h. A Paróquia Santa Edwiges (Fagá) realizará missa e procissão às 17h.

Na Paróquia de São João Paulo II (Jardim Embaré), será celebrada missa às 19h. No mesmo horário, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Cemitério) realizará missa.

Comemorado neste ano em 19 de junho, o Corpus Christi é uma celebração litúrgica da Igreja Católica que simboliza a presença de Cristo na Eucaristia, recordando a morte e a ressurreição de Jesus. É o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas — no Brasil, é celebrado em diversos locais por meio da tradição dos tapetes confeccionados com serragem colorida.

O feriado de Corpus Christi é considerado móvel, celebrado 60 dias após o domingo de Páscoa. Pelo calendário de feriados do governo federal, neste ano a data é considerada ponto facultativo, assim como a sexta-feira (20). Em alguns municípios, no entanto, a data é oficialmente feriado, a depender do calendário e da legislação locais.

Papa Leão – O recém-eleito Papa Leão XIV, escolhido para assumir a liderança da Igreja Católica após a morte do argentino Francisco, conduzirá sua primeira celebração da data. De acordo com o Vaticano, o Papa Leão celebrará a missa da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo às 17h do domingo (hora de Roma), 22 de junho, na Basílica de São João de Latrão. A liturgia inclui ainda a procissão com a Hóstia consagrada, para recordar a presença de Jesus na Eucaristia. (Com informações do Vatican News)

Leia Também