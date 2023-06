Corpus Christi do Santuário da Babilônia reuni centenas de fiéis

Crédito: divulgação

Em seu segundo ano, a tradição de Corpus Christi, foi instaurada na história do Santuário da Babilônia. Centenas de fiéis, durante o dia todo, passaram pelo local, apreciando desde a confecção dos tapetes ornamentados, até a missa de encerramento no final do dia.

"A experiência tem sido cada a cada ano mais emocionante. Além da própria ocasião que nos faz refletir o amor de Jesus por nós, a união das famílias e devotos de Nossa Senhora Aparecida oferecendo seus dons e talentos para Deus, nos mostra a verdadeira comunhão." Afirmou o reitor, Pe. Everton Luchesi.

Juntamente com a solenidade houve o gesto de solidariedade com a campanha do agasalho, onde as pessoas puderam fazer um gesto concreto de amor ao próximo.

Foram cerca de 300 metros de tapetes, cerca de 200 pessoas envolvidas, em toda a estrutura do evento, houve praça de alimentação para os que trabalharam, além dos visitantes e por fim, o Santuário teve a oportunidade de contar com o ministério de música Shalom, conhecido no mundo pela missão de evangelizar com a música.

