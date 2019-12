Corpo de Bombeiros recebe equipamentos de proteção respiratória

O Corpo de Bombeiros de São Carlos recebeu nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, 12 Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) e 50 máscaras faciais para combate em incêndio em vegetação natural, um investimento de R$ 250 mil.

Os equipamentos foram repassados ao Capitão Rangel Moreira Gregório, comandante do Corpo de Bombeiros e ao 1º Tenente João Paulo Laso, na Estação de Bombeiros do Centro “Engenheiro José Carlos Sabe”, pelo prefeito Airton Garcia e pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). “O Conselho multou uma empresa e reverteu os valores para o Corpo de Bombeiros. São equipamentos de excelente qualidade, inclusive três deles são únicos no estado. Se algum município precisar de apoio podemos ajudar, mas eles vão ficar aqui em São Carlos”, explicou o Tenente Laso.

O COMDEMA São Carlos é um órgão colegiado, com função deliberativa, consultiva, normativa, recursal e de assessoramento do Poder Executivo em assuntos ambientais. Realiza reuniões ordinárias mensais e, quando necessário, reuniões extraordinárias, sempre abertas ao público.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos atende no total 10 municípios da região central, uma população estimada de 500 mil habitantes.

