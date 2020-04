Corpo de Bombeiros completa 68 anos em São Carlos

Crédito: Divulgação

Antonio Massei, ex-prefeito de São Carlos, firmou com o Governo Estadual convênio para que o município pudesse receber o Corpo de Bombeiros que completa nesta segunda-feira, 27, 68 anos de serviços prestados à comunidade são-carlense.

Devido a pandemia da Covid-19 não irá ocorrer solenidade oficial para marcar a data, uma vez que está proibida a formação de aglomeração de pessoas.

A história conta que em 1952, ano da inauguração, as indústrias são-carlenses ansiavam pelo Corpo de Bombeiros, pois ocorreram vários incêndios e como não obtinham materiais necessários, apagavam o fogo com baldes e ajuda de populares.

Foi necessário então a compra de um carro tanque. O governo estadual juntamente com o federal solicitou ajuda do Banco do Brasil para que importasse esse veículo do Estados Unidos, fato que ocorre até a presente data quando os veículos que reforça a corporação são provenientes de solo norte-americano.

A HISTÓRIA

O Corpo de Bombeiros de São Carlos, foi inaugurado no dia 27 de abril de 1952 e o início das suas atividades como Destacamento de Bombeiro do Corpo de Bombeiros da Força Pública, adido à 4ª Companhia Independente da Força Pública, hoje o 13° Batalhão da Policia Militar de Araraquara, posteriormente passou a ser subordinado pelo 2° Grupamento de Bombeiros do Corpo de Bombeiros da Força Pública com sede em Campinas, Grupamento de Incêndio com sede em Ribeirão Preto. Atualmente o Corpo de Bombeiros de São Carlos é o 4º Sub-grupamento de Bombeiros e pertence ao quadro do 9º Grupamento de Bombeiros de Ribeirão Preto.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos desenvolve além do trabalho de buscas e salvamento, resgate de vítimas, incêndios em florestas, matas, terrenos baldios, pesquisa de pessoas desaparecidas por vários motivos, inclusive afogamento.

Atende hoje uma população de aproximadamente 360 mil habitantes, a qual está distribuída nas cidades de São Carlos, Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Itirapina (cidade e Broa), os subdistritos de Água Vermelha, Santa Eudóxia e Guarapiranga, além de dar suporte as empresas nas rodovias Washington Luís, Professor Luís Augusto de Oliveira, Dr. Paulo Lauro, Engenheiro Thales de Lourena Peixoto Junior e Paulo Nilo.

