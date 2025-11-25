Coronel Alexandre Wellington assume Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal

O coronel Alexandre Wellington de Souza assumiu oficialmente, nesta terça-feira (25/11), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal de São Carlos. Sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município na segunda-feira (24).

Acompanhado do prefeito Netto Donato, o novo titular da pasta foi apresentado aos servidores, diretores, técnicos e prestadores de serviços ligados à agricultura, ao abastecimento e à proteção animal. Durante a visita, Alexandre Wellington percorreu todas as instalações da Secretaria, que atualmente funciona junto à Exposhow, na Vila Isabel, nos fundos da CDHU.

O espaço reúne setores estratégicos como o Banco de Alimentos, a Unidade de Processamento, a área de armazenamento da merenda escolar, a cozinha industrial e o pavilhão administrativo que abriga os departamentos de Abastecimento, Agricultura, Estradas Rurais, Serviço de Inspeção Municipal, Orçamento, Controle e Defesa Animal e a Gestão do Parque Ecológico.

“Um grande desafio”

Ao assumir o cargo, o coronel ressaltou a responsabilidade e a amplitude das ações da pasta.

“Assumir esta Secretaria é um grande desafio, pela amplitude das frentes de trabalho e pela responsabilidade com a população. Vamos aproveitar ao máximo a experiência das equipes técnicas que já atuam nos setores, sempre alinhados às diretrizes do prefeito Netto Donato. Nosso compromisso é implementar novas boas práticas e fortalecer aquelas que já vêm apresentando resultados concretos”, afirmou.

Ele destacou ainda que o foco é oferecer “um serviço público mais eficiente e humano para o cidadão de São Carlos, especialmente para quem depende do apoio do município para melhorar sua qualidade de vida”.

Agradecimento ao antigo secretário

O prefeito Netto Donato agradeceu o trabalho realizado pelo vereador Paraná Filho, que deixa a chefia da pasta para retornar ao Legislativo.

“Quero agradecer ao vereador Paraná pelo período em que conduziu a Secretaria. Agora, ele retorna ao seu mandato para seguir conosco na defesa do nosso projeto de governo. O coronel Wellington chega para somar, trazendo sua experiência de gestão administrativa para fortalecer o trabalho da Secretaria”, destacou o prefeito.

Netto também reafirmou o compromisso da sua equipe.“Todos os dias, o secretariado de São Carlos acorda com a missão de dar um passo a mais para elevar a qualidade de vida da nossa cidade. Esse é o nosso objetivo permanente”.

Restaurantes populares serão reabertos no início de 2026

Durante a apresentação, o prefeito foi questionado sobre os restaurantes populares, atualmente desativados. Netto Donato confirmou que o serviço será retomado no início de 2026.

“Realizamos uma readequação administrativa, reformamos a cozinha piloto e estamos finalizando os ajustes. Os restaurantes serão reabertos com novas regras, garantindo o subsídio do poder público a quem realmente necessita”, informou.

Segundo ele, o programa será atualizado para atender de forma mais eficiente a população em situação de vulnerabilidade.

Leia Também