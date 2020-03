Coronavírus: aulas na rede municipal serão suspensas

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação, em reunião neste domingo, 15, resolveu acompanhar as decisões do Governo do Estado de São Paulo e determinou a suspensão das aulas da rede municipal no cronograma proposto pela nota conjunta da Secretaria da Educação de São Paulo (SEDUC-SP), União dos Dirigentes Municipais de São Paulo (UNDIME-SP), Associação Paulista de Municípios (APM), Associação dos Prefeitos do Estado de São Paulo (APREESP), Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP) e Conselho Estadual de Educação. A SME orienta, ainda, que as instituições de ensino privado adotem as mesmas determinações.

• Fica estabelecido, portanto, para as escolas de ensino infantil e fundamental:

- De 16 a 20 de março a realização de uma semana de orientações, adaptações e atividades de acolhimento e conscientização a professores, gestores e alunos. Entretanto, já a partir do dia 16, as faltas escolares serão abonadas, caso os responsáveis já optem pelo não comparecimento do aluno à sua unidade escolar.

- A partir de 23 de março, a suspensão de todas as aulas da rede, por período indeterminado, até nova orientação.

• Para EJA (Educação de Jovens e Adultos) e o MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos), fica definido que as aulas já estão suspensas a partir do dia 16 de março, por período indeterminado, até nova orientação.

A SME aguarda ainda a emissão de notas adicionais do Conselho Estadual de Educação para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo que está marcada para a próxima quarta-feira, dia 18 de março.

Essas medidas visam reduzir aglomerações e a circulação de pessoas, de modo a diminuir as oportunidades de disseminação da COVID-19, causada pelo novo corona vírus, e assim, evitar a sobrecarga do sistema de saúde municipal.

A reunião contou também com os secretários de Saúde, Comunicação, Esporte e Cultura, Cidadania e Assistência Social, Infância e Juventude, Segurança Pública e Defesa Social, FESC, Guarda Municipal e diversos setores da administração, onde ficou determinado que:

- Nesta segunda, 16 de março, continua o ciclo de diálogos e reuniões entre todas as pastas do governo municipal, agentes de saúde, representantes da educação e representantes do judiciário para mais tomadas de decisão sobre ações para combater a disseminação da Covid-19.

- Ainda na segunda, 16, será disponibilizado um canal próprio, com livre acesso, contendo informações e atualizações para a imprensa e sociedade sobre esta situação.

- Também na segunda, 16, acontecerá uma coletiva de imprensa, com horário a definir, com as atualizações de casos suspeitos e novas resoluções do governo municipal.

