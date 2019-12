Coro Paulista São Carlos leva às nuvens a plateia com melodias encantadoras

Crédito: Miltinho Marchetti

Samba? Rock? Pop rock? Canções natalinas? Músicas sacras? Ritmos bregas? Para o Coro Paulista São Carlos não tem tempo ruim. Com um repertório diversificado, 50 pessoas regidas pela professora de música e maestrina Flávia Bombonato dão um show durante suas apresentações.

Canções bem executadas ganham espaço a cada dia na sociedade e as apresentações do coro são-carlense ultrapassaram em 2019 as fronteiras regionais e estaduais, com apresentações em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Neste final de ano, com a chegada no Natal e Ano Novo, as apresentações do Coro Paulista tornaram-se mais constantes. Afinal, ter o privilégio de saborear as melodias entoadas pelo grupo que possui cidadãs/ãos a partir de 18 anos é indescritível.

50 VOZES

Em uma entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Flávia Bombonato afirmou que o Coro Paulista São Carlos foi criado em 2016 e tem aproximadamente 50 vozes de ambos os sexos. “Os ensaios são duas vezes por semana, com uma carga de 4 horas. É um grupo comunitário onde, durante o dia os integrantes têm seus afazeres. São professores, empresários, servidores públicos. De todos os segmentos da sociedade. Nos ensaios, revelam seus dons”, salientou.

O Coro Paulista esteve presente na praça em frente ao Mercado Municipal em uma apresentação de aproximadamente uma hora dividida em duas partes. Na primeira, foram entoados samba, rock e pop rock. Na segunda, canções natalinas e sacras. E até o brega. “É um grupo bem eclético”, ponderou Flávia.

AMOR À MÚSICA

Indagada sobre qual o requisito necessário para estar no Coro Paulista, Flávia foi bem objetiva. “Gostar, amar a música”, sintetizou. “Mas ter comprometimento e qualidade técnica. Não precisa estar, necessariamente, envolvido com a área musical. Basta gostar dela”.

FILHA DE MÚSICOS

Os acordes musicais são a ‘vitamina’ que move Flávia. Filha de músicos, é batataense de coração, mas são-carlense por adoção, onde reside há 21 anos. Aos 5 anos já dedilhava as teclas de um piano. Portanto, sua refeição proteica era sons emanados pelo instrumento de cordas.

Chegou a se formar em Exatas. Mas percebeu que deveria seguir outros caminhos e decidiu investir em sua paixão, a música. Assim chegou ao título de professora e regente.

“Com o passar dos anos veio a experiência e a felicidade pela profissão escolhida. Me sinto grata por viver da música. Proporcionar as pessoas momentos de emoção e até mesmo de terapia. Ver e sentir o público concentrado flutuar nos acordes musicais é gratificante. A música transforma. Ela é um fio condutor de paz, beleza e leveza”, admitiu.

“REVITALIZA A ALMA”

A professora Beth Silva, 65 anos, integra o grupo há 2 anos e diz que renasceu com o Coro Paulista, garantindo estar apaixonada pela música. “E por todos os ritmos. Somos bem ecléticas”, disse, com muita simpatia, ao se referir a MPB, músicas clássicas e sacras, bem como demais ritmos. “Acredito que ela revitaliza nossa alma e aprendemos muito com a música que nos emite mensagens de alegria, paz, união”.

Desde que entrou no Coro Paulista, Beth salientou que passou por várias emoções em sua vida e que desde então passou a se sentir mais leve. “Com a alma aberta. Ela traz um aprendizado que permite que todos podem viver em comunidade. A música une as pessoas”.

“ALIVIA A ALMA”

A também professora Raquel Clemente, há 3 anos no grupo, afirmou que é prazeroso estar ao lado de amigos. “É uma felicidade imensa cantar. Alivia a alma. Considero que é uma alegria para quem assiste. E a gente, no palco, nos sentimos nas nuvens, flutuamos. A música transcende”.

Indagada qual ritmo que a atrai, Raquel, com um sorriso imenso e um brilho encantador no olhar, disse que, não tem preferência. “Sou apaixonada pela música. Bem tocada, bem executada. Me atrai. O ritmo? Ah! Isso é um mero detalhe”...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também