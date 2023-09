Cornetas em áreas de risco começam a ser acionadas nesta quarta-feira

Cornetas vão emitir sinais de alertas, que são fundamentais para auxiliar e indicar o que deve ser feito em situações críticas - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o apoio da Defesa Civil, realizou na tarde da última quarta-feira, 6, mais uma reunião técnica para definir as atribuições de cada instituição participante no primeiro simulado de abandono de área de risco em São Carlos.

Foram confirmadas as participações dos atiradores do Tiro de Guerra, da Polícia Militar, Bombeiros, CPFL, Defesa Civil, Guarda Municipal, das secretarias municipais de Segurança Pública, Governo, Comunicação, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito, Saúde, Samu e Saae, além da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) e do Sincomercio.

O simulado vai começar às 7h30 do dia 30 de setembro, simultaneamente nos três locais previamente definidos que são: área central, o parque do Kartódromo e a região da rotatória do Cristo. Já a partir desta quarta-feira, dia 13, as cornetas começam a ser acionadas com sinais sonoros de informação, como nível de umidade do ar, para que a população possa ficar atenta e conhecer esses sinais sonoros, tanto os informativos quanto os sinais de alertas, que são fundamentais para auxiliar e indicar o que deve ser feito em situações críticas.

“Gostaria de contar com o apoio dos comerciantes, das pessoas que estiverem nessas regiões no próximo dia 30, a partir das 7h30, nós já estaremos distribuindo o pessoal nos pontos, e eu acredito que o exercício vai ser de grande importância, volto a dizer que a Defesa Civil não faz obras, ela trabalha com a prevenção, com intervenção, e o simulado, também será um aprendizado para todos”.

O acionamento das cornetas é feito pelo Centro de Controle Operacional (CCO), são seis cornetas espalhadas em vários pontos de riscos de enchente. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do próprio município e por repasse da Rumo Logística.

As cornetas estão instaladas no cruzamento das ruas Episcopal e Geminiano; Avenida São Carlos com Praça do Mercado Municipal; Avenida Comendador Alfredo Maffei com Rua Nove de Julho; duas na Rotatória do Cristo: uma voltada para a Av. Henrique Gregori e outra voltada para Avenida Comendador Alfredo Maffei; e na Praça do Kartódromo.

