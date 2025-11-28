(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Natal

Coral dos Meninos apresenta Concerto Natalino na Igreja São Benedito neste sábado

grupo é conhecido por suas performances musicais religiosas e apresentações em eventos como concertos natalinos

28 Nov 2025 - 05h31Por Da redação
Igreja São Benedito - Crédito: Divulgação Igreja São Benedito - Crédito: Divulgação


A Igreja de São Benedito, localizada no centro de São Carlos, vai receber neste sábado, dia 29 de novembro, a partir das 20h30, a apresentação do Concerto Natalino do Coral dos Meninos da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, associado aos Arautos do Evangelho de Cotia (SP), na Grande São Paulo.

O Coral dos Meninos da Basílica de Nossa Senhora do Rosário é um grupo musical vinculado aos Arautos do Evangelho em Cotia, conhecido por suas performances musicais religiosas e por apresentações em eventos como concertos natalinos.

O grupo participa de celebrações litúrgicas, como missas, e realiza concertos em ocasiões especiais, como o Concerto Natalino 2025. As apresentações geralmente ocorrem na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia.

O coral apresenta cânticos religiosos — incluindo música gregoriana em algumas missas — e concertos de Natal com repertório natalino. O grupo participa de eventos como o “Concerto Natalino 2025” e outras apresentações especiais.

