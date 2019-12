Coral da Igreja São Sebastião faz apresentação na Santa Casa

Crédito: Divulgação

Os pacientes da Quimioterapia e da Radioterapia da Santa Casa tiveram um dia especial nesta quarta-feira, 18. Ganharam de presente uma apresentação do coral da Igreja São Sebastião junto com a camerata de cordas Octo +. Depois da apresentação, eles também foram presenteados com panetones. E todo o ambiente foi decorado com temas de Natal.

A ação é feita há três anos pela aposentada Nerilda Corneta Gallo. Ela começou esse trabalho, depois que um parente passou pelo tratamento de quimioterapia. “O atendimento foi muito bom. Isso me sensibilizou. E resolvi fazer esse trabalho para levar mais conforto e alegria para os pacientes. Não só no Natal, mas ao longo do ano, em datas especiais, tento promover atividades diferentes, com brindes e ações, para tornar o dia desses pacientes mais feliz”, explica a voluntária.

Por dia, 60 pacientes fazem tratamento na Radioterapia, e 40, na Quimioterapia. “Esse tipo de ação traz para perto dos pacientes uma humanização que o tratamento precisa para ter sucesso. A rotina de exames é muito desconfortável. Trazer um pouco de alegria em meio a tantas notícias tristes, faz com que o paciente consiga enfrentar a doença de um jeito mais tranquilo”, afirma o médico oncologista Luiz Gazzi.

Para o diretor clínico da Santa Casa e coordenador do Departamento de Radioterapia, Flávio Guimarães, “antigamente, as pessoas encaravam a doença como sinônimo de morte. E tinham vergonha de falar. Hoje, muitas enfrentam o câncer levando uma vida normal, fazendo várias atividades. E esse tipo de ação incentiva isso: fazer os pacientes encararem o tratamento como um chamado para a vida”.

S.G.G, de 66 anos, faz quimioterapia há 5 meses. Ela ficou emocionada com a apresentação: “amei! Cantarolei junto! Maravilhoso...O carinho da equipe que cuida da gente na Santa Casa é o melhor remédio. E uma apresentação com música como essa, alivia ainda mais o coração de quem tá doente”.

