(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Cidade

Coral Acordes de Jerusalém celebra 65 anos com programação especial de Natal em São Carlos e Ibaté

03 Dez 2025 - 08h55Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Coral Acordes de Jerusalém celebra 65 anos com programação especial de Natal em São Carlos e Ibaté -

O Coral Acordes de Jerusalém, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério do Belém em São Carlos, celebra 65 anos de história dedicados à música e à evangelização. Com o lema “Cantando o amor de Deus”, o grupo tem como missão transmitir mensagens de fé, amor e esperança por meio do canto coral.

Ao longo dessas mais de seis décadas, o coral participa ativamente da programação semanal da igreja e marca presença em eventos especiais da comunidade. Neste mês de dezembro, o grupo preparou uma programação especial de Natal, com apresentações em diversos espaços públicos e instituições de São Carlos e região.

Programação de Natal 2025

10/12 – USP São Carlos
 Auditório / local indicado pela universidade 19h30

12/12 – Praça Central de Ibaté 20h30

16/12 – Hospital Universitário (HU-UFSCar) 06h30

19/12 – Hospital Universitário (HU-UFSCar) 18h30

19/12 – Residência Geriátrica Grand Parents House 20h00

21/12 – Cantata de Natal – Igreja Assembleia de Deus Belém (São Carlos) 18h30

As apresentações celebram o nascimento de Cristo e fortalecem a tradição do coral, que há 65 anos emociona fiéis e a comunidade com repertórios que exaltam a mensagem cristã. A entrada é gratuita em todos os eventos abertos ao público.

 

Leia Também

Baixa pressão de água afeta quatro bairros durante manutenção do SAAE nesta quarta-feira
Cidade11h59 - 03 Dez 2025

Baixa pressão de água afeta quatro bairros durante manutenção do SAAE nesta quarta-feira

UFSCar abre curso de extensão sobre ensino de ciências e reforma agrária
Cidade21h05 - 02 Dez 2025

UFSCar abre curso de extensão sobre ensino de ciências e reforma agrária

São Carlos promove capacitação para aprimorar atendimento a imigrantes no SUAS
Cidade18h52 - 02 Dez 2025

São Carlos promove capacitação para aprimorar atendimento a imigrantes no SUAS

UPAS garantem alimentação e cuidados completos a pacientes que aguardam transferência pela CROSS
Cidade18h23 - 02 Dez 2025

UPAS garantem alimentação e cuidados completos a pacientes que aguardam transferência pela CROSS

Prefeitura investe mais de R$ 2,7 milhões em reformas de Cemeis; Marmorato é o primeiro a ser concluído
Cidade17h27 - 02 Dez 2025

Prefeitura investe mais de R$ 2,7 milhões em reformas de Cemeis; Marmorato é o primeiro a ser concluído

Últimas Notícias