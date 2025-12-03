Coral Acordes de Jerusalém celebra 65 anos com programação especial de Natal em São Carlos e Ibaté

O Coral Acordes de Jerusalém, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério do Belém em São Carlos, celebra 65 anos de história dedicados à música e à evangelização. Com o lema “Cantando o amor de Deus”, o grupo tem como missão transmitir mensagens de fé, amor e esperança por meio do canto coral.

Ao longo dessas mais de seis décadas, o coral participa ativamente da programação semanal da igreja e marca presença em eventos especiais da comunidade. Neste mês de dezembro, o grupo preparou uma programação especial de Natal, com apresentações em diversos espaços públicos e instituições de São Carlos e região.

Programação de Natal 2025

10/12 – USP São Carlos

Auditório / local indicado pela universidade 19h30

12/12 – Praça Central de Ibaté 20h30

16/12 – Hospital Universitário (HU-UFSCar) 06h30

19/12 – Hospital Universitário (HU-UFSCar) 18h30

19/12 – Residência Geriátrica Grand Parents House 20h00

21/12 – Cantata de Natal – Igreja Assembleia de Deus Belém (São Carlos) 18h30

As apresentações celebram o nascimento de Cristo e fortalecem a tradição do coral, que há 65 anos emociona fiéis e a comunidade com repertórios que exaltam a mensagem cristã. A entrada é gratuita em todos os eventos abertos ao público.

Leia Também