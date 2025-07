Coordenadora de enfermagem da Santa Casa apresenta trabalho sobre tratamento inovador em congresso nacional

A coordenadora de enfermagem do Serviço de Hemodinâmica da Santa Casa de São Carlos, Elaine Furquim, apresentou um trabalho científico no Congresso da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), realizado em Porto Alegre (RS).

O evento, um dos mais importantes do Brasil, reuniu especialistas para debater avanços em hemodinâmica, área que estuda o fluxo sanguíneo no organismo e sua aplicação no diagnóstico e tratamento de diversas doenças. Além disso, foram abordados avanços em cardiologia intervencionista, especialidade que realiza procedimentos minimamente invasivos no coração e nos vasos sanguíneos.

Durante o evento, Elaine apresentou o trabalho "Cardiomiopatia Hipertrófica, Tratamento Minimamente Invasivo", que evidenciou o papel estratégico da equipe de enfermagem em procedimentos realizados por via percutânea, técnica que dispensa cirurgia aberta, utilizando um cateter inserido por punção. “A participação em um evento desse porte reforça nosso papel como hospital de média e alta complexidade. Estar presente em espaços como este é fundamental para fortalecer a instituição e aprimorar os cuidados prestados à população”, disse Elaine.

O estudo destacou um caso de cardiomiopatia hipertrófica, condição que provoca o espessamento anormal do músculo cardíaco. A técnica inovadora aplicada proporcionou excelente recuperação e melhora significativa na qualidade de vida do paciente. “A qualificação da nossa equipe está diretamente ligada à qualidade do atendimento prestado à população. Incentivar a participação em eventos científicos e o compartilhamento de experiências como essa é uma forma de promover excelência, inovação e valorização profissional”, afirma o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Junior.

Leia Também