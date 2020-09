Controlador de acesso é instalado no canil municipal

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Defesa Animal, instalou nesta quarta-feira (23/09) um controlador de acesso na área onde funcionam o canil e gatil municipal, ambulatório veterinário e o posto zootécnico, localizado na Estrada da Água Fria.

O posto zootécnico também ganhou um novo mangueiro de madeira e os pisos das baias do canil receberam nova concretagem. Todas as melhorias foram feitas com emendas parlamentares que no total somam R$ 60 mil.

Hoje estão abrigados 190 gatos e 150 cães no Canil e Gatil Municipal. O posto zootécnico abriga 24 cavalos, 1 vaca e 2 bezerros.

De acordo com Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos, pasta responsável Departamento de Defesa Animal, o controlador de acesso vai ser necessário para a retomada dos atendimentos no ambulatório e mesmo a visitação no canil. “No ambulatório antes da pandemia eram oferecidas as consultas para cães e gatos e realizadas as cirurgias de castração e a retomada desse serviço será por agendamento, porém antes precisamos instalar essa guarita para fazermos o controle de entrada e saída. Outra ação que pensamos em retomar é o “dia de portões abertos” para que a população possa conhecer de perto o trabalho realizado e para dar a oportunidade de adoção aos animais que vivem aqui, porém também com agendamento e todos os protocolos sanitários exigidos”, explica o secretário que pretende iniciar o agendamento no próximo mês de outubro.

De acordo com diretor do Departamento de Proteção e Defesa Animal, Fernando Magnani, de janeiro a agosto desse ano, 278 animais foram resgatados entre cães, gatos e cavalos, 144 animais foram adotados e 411 vistorias técnicas e de fiscalização foram realizadas por meio de denúncias e chamados. “Somente no mês de agosto resgatamos 106 animais e realizamos 183 vistorias, porém somente 30 animais foram adotados. Portanto essas melhorias são muito importantes para a retomada gradual dos demais serviços oferecidos pelo Departamento. O controlador de acesso é essencial”, avalia o diretor.

O Canil Municipal, onde também está localizado o ambulatório veterinário e o posto zootécnico, está localizado na Estrada da Água Fria, s/nº. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-3239.

