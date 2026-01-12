Contribuintes já podem emitir a guia de pagamento do IPTU 2026 em São Carlos; reajuste é de 4,68%

Centro de São Carlos - Crédito: SCA

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que já está disponível a emissão da segunda via dos boletos do IPTU 2026. O serviço pode ser acessado no site oficial do município (www.saocarlos.sp.gov.br), pelo ícone do SIM Online ou diretamente no banner “IPTU 2026”.

Para emitir o documento, o contribuinte deve clicar no banner ou acessar o SIM Online, selecionar a opção “2ª via do IPTU e outros débitos” e informar o número da inscrição imobiliária — que consta no carnê do ano anterior — além do CPF ou CNPJ do responsável. O procedimento garante rapidez, segurança e praticidade no acesso aos boletos.

O IPTU 2026 já conta com 10% de desconto para contribuintes adimplentes que possuem área construída e não têm débitos com a Prefeitura, além de outros 10% de desconto para pagamento à vista. Beneficiários do programa IPTU Verde podem obter até mais 4% de abatimento, totalizando desconto de até 24%.

As parcelas poderão ser pagas tanto pelo carnê físico, que será entregue pelos Correios até o final de janeiro, quanto pelos meios digitais, por meio da plataforma SIM Online ou via PIX. O vencimento das parcelas tem início em 12 de fevereiro.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Leonardo Orlando, neste ano o imposto sofreu apenas a correção inflacionária. “Em relação ao último ano, o município aplicou somente a correção pelo IPCA de 4,68%, ou seja, não houve aumento real do imposto, reforçando o compromisso com a transparência, o equilíbrio fiscal e o respeito ao contribuinte”, destacou.

A Secretaria de Fazenda estima que a arrecadação do IPTU em 2026 alcance R$ 208.561.637,31.

Leia Também