Contingenciamento orçamentário deve começar a dar resultados em agosto

O secretário Mário Antunes: "O objetivo é que o município volte a ter recursos para investimentos"

Em entrevista ao São Carlos Agora na manhã desta terça-feira, 29 de julho, o secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes, afirmou que acredita que, a partir de agosto, o maior controle de gastos e o contingenciamento do orçamento devem começar a apresentar resultados concretos, possibilitando mais recursos para investimentos por parte do município.

“Temos a expectativa de resultados positivos. O prefeito determinou a criação de um Grupo Especial de Controle de Contas e Investimentos, que reúne secretários. Eu sou o responsável por esse grupo, formado para promover maior austeridade nos gastos públicos. O objetivo é que o município volte a ter recursos para investimentos. Há 40 dias formamos esse grupo, e isso leva um tempo para gerar resultados. Nossa expectativa é que, já no mês de agosto, tenhamos resultados desse maior controle das despesas por parte dos secretários”, afirmou Antunes.

Com relação à economia em geral, segundo Antunes, as atuais turbulências, nacionais e internacionais, não permitem sonhar com aumento na arrecadação. “Não temos uma expectativa forte de ampliação das receitas. Dependemos dos fatores externos da economia. No cenário atual, vivemos esse momento em que os EUA estão taxando todo mundo. A tendência é que 2025 seja um ano bastante difícil para São Carlos. Estamos tomando todas as medidas para que o município se recupere o mais rápido possível”, comentou.

No primeiro semestre de 2025, a arrecadação de São Carlos caiu 8%, ou R$ 40 milhões. O montante de receita previsto para entrar nos cofres municipais era de R$ 579 milhões, mas foram arrecadados apenas R$ 539 milhões. As informações são da Secretaria Municipal de Fazenda.

A arrecadação total no primeiro semestre de 2025, considerando todas as fontes, é aproximadamente 8% superior à do mesmo período de 2024. No entanto, identificam-se quedas pontuais relevantes, como a redução no repasse do SUS, de R$ 5 milhões; a redução na transferência do Salário-Educação (QSE), de R$ 700 mil; e a queda no repasse do FNAS, de R$ 800 mil.

Além disso, de acordo com o secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes, em comparação com o orçamento de 2025, observam-se quedas de 15% na arrecadação do IPTU, 5% na arrecadação do ISS, 6% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM – Governo Federal) e 5% nos repasses do ICMS (Governo Estadual).

