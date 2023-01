Governo do estado recebe autoridades de São Carlos para discutir ações de combate às enchentes e combate às enchentes e convênios vigenntes

O vice-prefeito Edson Ferraz, acompanhado do vereador Lucão Fernandes, representando o presidente da Câmara Municipal vereador Marquinho Amaral, esteve em reunião nesta sexta-feira sexta-feira (06/01), na Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais com o Subsecretário de Convênios, Ronaldo Camargo, na capital paulista.

Participaram também da reunião os secretários municipais Mariel Olmo (Serviços Públicos) e Leandro Severo (Comunicação). O objetivo foi entregar ao Governo do Estado de São Paulo um relatório sobre os estragos causados na cidade pelas chuvas do dia 28/12, buscar apoio, soluções e novos convênios para evitar novos transtornos com as enchentes.

Ficou acertado que São Carlos será recebida pelo Governador Tarcísio Freitas na segunda-feira (09/01) para tratar dos assuntos relacionados às chuvas já de conhecimento da Defesa Civil Estadual que esteve em São Carlos em 29 de dezembro do ano passado, para vistoria e prestar assessoria na formalização dos registros das ocorrências juntos ao Sistema Nacional de Defesa Civil.

Para o vice-prefeito Edson Ferraz a reunião foi importante. “Solicitamos a urgência nas questões das enchentes, mas também pedimos celeridade nos convênios já firmados como é o caso do Parque São José. Com a conclusão dessa obra conseguimos melhorar o desempenho do piscinão da CDHU”, explicou o Ferraz.

