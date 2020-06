Contas do SAAE apresentam diferença de até 2.400%

Para alguns consumidores, valor da conta de água aumentou quase 2.500% - Crédito: São Carlos Agora

As contas de água e esgoto do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que chegaram nas residências de alguns são-carlenses nesta semana se tornaram testes para cardíacos. A medição de consumo foi prejudicada nos dois últimos meses em função da pandemia do coronavírus. Agora, com o serviço retomado, as contas apresentam valores estratosféricos. Uma delas saltou de uma média de R$ 16,61 para R$ 57 e, após, R$ 401,78, uma diferença entre a primeira e a terceira contas de 2.419%. O percentual não leva em conta o consumo de água no período, prejudicado pela falta de medição.

O vereador Edson Ferreira (Republicanos) apresentou o tema na sessão da Câmara de terça-feira (24). Na manhã de hoje (25), ele se reuniu com técnicos do SAAE para encontrar uma solução ao impasse. “Eles pegaram a média de consumo atual e somaram com o excedente de duas contas, o que não é certo. Está prejudicando a população, que sofre com os efeitos do coronavírus. Muitos estão sem emprego. Não é justo”, comentou o vereador.

Ao vereador, o SAAE prometeu a disponibilização de um email: leitura@saaesaocarlos.com.br para receber as reclamações da população. Edson Ferreira não ficou satisfeito com as justificativas da autarquia sobre os valores considerados abusivos. “Mesmo com a soma do excedente, nada justifica o aumento de uma conta de R$ 16,61 para pouco mais de R$ 57 e, depois, R$ 401,78”, desabafou.

Projeto de lei

O vereador apresentou um projeto de lei à Câmara para reduzir os efeitos da pandemia nas contas de água. Na proposta de Edson Ferreira, que está nas comissões do Legislativo, a lei proíbe acumular excedente nas contas que não tiveram leitura, assim como impede a mudança na tabela de preço médio que a pessoa paga costumeiramente, abrindo espaço, inclusive, para o parcelamento dos débitos acumulados durante a pandemia.

Nas redes

Nas redes sociais, as reclamações sobre os possíveis abusos do SAAE ganharam corpo. Na página do vereador, há relatos de contas que saltaram de R$ 14,91 para R$ 146, de R$ 46 para R$ 317, de R$ 65 para R$ 343,48. Em percentuais, alguns relatos mostram uma diferença de 300% a 900%.

Outro lado

O SAAE promete rever caso a caso das contas apresentadas pelo vereador, por isso reforça o contato no email: leitura@saaesaocarlos.com.br.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também