Conta de luz: veja dicas para economizar durante a bandeira vermelha

Com o acionamento da bandeira tarifária vermelha, patamar 2, anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os consumidores da área de concessão da CPFL Paulista podem perceber um impacto na conta de luz. Para ajudar a enfrentar esse cenário, provocado por fatores climáticos que encarecem a geração de energia, a companhia orienta seus clientes sobre como usar a energia de forma mais eficiente, com dicas práticas para reduzir o consumo e evitar surpresas no orçamento.



Pequenas atitudes no dia a dia podem gerar uma grande economia. Segundo Walter Barbosa Júnior, gerente de Eficiência Energética da CPFL, “optar por aparelhos com selo de eficiência A do INMETRO/PROCEL e utilizá-los de maneira adequada, segura e consciente é fundamental para controlar o consumo e os gastos.”



Veja dicas da CPFL Paulista para combater o desperdício de energia e economizar:

Chuveiro elétrico: lidera o ranking, respondendo por até 35% do consumo mensal das residências. Diminua o tempo no banho e altere para a posição verão sempre que possível.

Geladeira: representa de 25% a 30% da conta. Evite abrir a porta sem necessidade e posicionar a geladeira longe de fontes de calor são ações simples, mas que fazem diferença.

Lâmpadas: a iluminação consome de 15% a 25% da energia. Utilize lâmpadas de LED, que economizam até 85% em relação às incandescentes, e aproveite a luz natural sempre que possível.

Aquecedores e Ar-condicionado: podem representar até 15% da conta. Instalar os aparelhos em um local adequado seguindo orientações do fabricante, colocar o “timer” para desligamento automático, manter portas e janelas fechadas são ações que ajudam a reduzir o consumo.

Plataforma “Conta Fácil de Entender”

A plataforma "Conta Fácil", disponível no aplicativo ou site da CPFL, permite comparar as variações de consumo de um mês para outro, fornecendo informações detalhadas sobre os fatores que influenciam a conta.

