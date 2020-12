‘Consumo e produção responsáveis dependem de cada um de nós’, diz pesquisador da Embrapa São Carlos

Sistema integrado de produção é um dos mecanismos de produção sustentável - Crédito: Ana Maio

“O planeta sustentável que queremos depende do comportamento de cada um de nós”. O pesquisador Julio Palhares, da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos-SP), explica no áudio abaixo o conteúdo do e-book “Consumo e produção responsáveis”, relacionado ao ODS 12 – Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, lançado pela Embrapa em 2018.

Em uma série de reportagens gravadas, os pesquisadores vão contar como a Embrapa Pecuária Sudeste está contribuindo para que o país alcance diferentes ODS. Neste e-book, Palhares atuou como um dos editores técnicos e ajudou a escrever quatro capítulos. Os temas que receberam essas contribuições foram: realidades ambientais e o consumo sustentável; consumo sustentável e a pesquisa agropecuária; gestão eficiente dos recursos naturais; e avanços e desafios futuros.

O e-book reforça, entre outros pontos, que o consumo e a produção responsáveis poderão proporcionar aumento dos índices de produção e produtividade, considerando a capacidade de suporte dos ecossistemas; conhecimento e tecnologias que possibilitem maior eficiência aos sistemas nas dimensões produtivas, sociais, culturais, ecológicas e econômicas; integração entre agricultura e pecuária, resultando em sistemas ambientalmente mais equilibrados, eficientes no uso de nutrientes e energia e com menor custo ambiental.

Confira a entrevista neste áudio

