Consumo de serviços durante a pandemia é tema de pesquisa da UFSCar

Crédito: Divulgação

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Serviços (GEPS) do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está conduzindo uma pesquisa sobre mudanças nos padrões de consumo de serviços durante a pandemia de Covid-19. O projeto está sob a responsabilidade do professor Glauco Henrique de Sousa Mendes, do DEP.

Além de um impacto significativo na área da Saúde, a crise da Covid-19 vem afetando o funcionamento de diversos setores da economia. O estudo, atendendo a um dos chamamentos propostos pela revista The Service Industries Journal, busca compreender como a pandemia influencia e influenciará o consumo de serviços.

O objetivo geral é investigar o grau de aceitação de novas modalidades de ofertas de serviços. "Setores como educação, alimentação e entretenimento passaram por profundas mudanças a partir da crise da Covid-19. A pesquisa vai avaliar a percepção dos clientes em relação a essas novas modalidades e, principalmente, verificar se mudanças de comportamento de compra permanecerão no futuro. Com isso, buscamos compreender o que será o novo normal pós-Covid-19", explica Mendes.

A pesquisa é aberta, mas foca no público universitário em virtude dos tipos de serviços investigados, justamente, educação, alimentação e entretenimento. As pessoas interessadas em participar devem responder a questionário online, disponível neste link (https://pt.surveymonkey.com/r/SHJSVDN), até 31 de maio. O tempo estimado de resposta é de 20 minutos. Trata-se de uma pesquisa de opinião, sem identificação e os participantes têm garantia de sigilo, sendo que nenhum dado individual será divulgado.

De acordo com o professor, o projeto trará inúmeras contribuições. "Primeiro, ajudará a entendermos como a crise da Covid-19 influencia em nosso comportamento presente e futuro ao acessarmos serviços essenciais. Segundo os resultados poderão ser utilizados por empresas para planejamento e reorganização de seus modelos de negócios. Claro que isso tem impactos na manutenção dos próprios negócios e de empregos, uma vez que o setor de serviços responde pela maior parcela da geração de empregos no Brasil. E, terceiro, os resultados ajudarão a compreender o comportamento das pessoas em períodos de crises", destaca Mendes.

Os resultados deverão ser consolidados em um artigo científico e em relatórios técnicos. A previsão é que a pesquisa seja finalizada até o final de julho. Ao participar, os voluntários também estarão contribuindo para o enfrentamento da pandemia. A cada questionário completo, o GEPS doará R$1 para a compra de luvas e máscaras, que serão destinadas ao combate da Covid-19.

Além dos estudantes do GEPS, o projeto conta com o apoio de docentes do DEP, como Fabiane Lizarelli e Gilberto Ganga. Mais informações estão disponíveis no questionário online (https://pt.surveymonkey.com/r/SHJSVDN).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também