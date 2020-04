Consumo de combustível cai 70% e preço despenca em São Carlos

Queda acentuada em São Carlos: preço do combustível caiu com a quarentena - Crédito: Marco Lúcio

Em balanço realizado semanalmente, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) apontava no dia 14 de março em São Carlos, que o preço da gasolina chegou a ser comercializado nos postos de combustíveis ao preço de R$ 4,64 o litro. Já o etanol estava na faixa de R$ 3,18 o litro.

Passados 30 dias, a pandemia do coronavírus trouxe uma outra realidade através do decreto municipal baixado pelo prefeito Airton Garcia (PSL). Com o isolamento social e a maioria dos são-carlenses ficando em suas residências, o consumo caiu aproximadamente 70%.

Com isso, a falta de giro e o aumento dos estoques na Petrobrás fez com que o preço despencasse. Em São Carlos, a variação na semana passada chegou a ser considerável. O preço do etanol chegou a ser vendido a R$ 2,34 o litro enquanto que a gasolina a R$ 3,92 o litro.

SEM DEMISSÃO

Neste domingo, 12, o São Carlos Agora ouviu funcionários de alguns postos que pediram anonimato. Porém deram algumas informações quanto ao futuro da categoria.

Todos foram unânimes em informar que não há previsão de demissão, já que a direção de boa parte dos postos optou por alternar o horário dos frentistas sem a redução dos salários.

Outra saída encontrada pelos proprietários foi dar férias para os funcionários que estavam com elas vencidas.

