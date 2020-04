Consumidores sofrem com a falta de gás em São Carlos

Crédito: Agência Brasil

Logo às 8h desta quinta-feira, 16, a reportagem do São Carlos Agora tentou, através de ligação telefônica, a compra de gás de cozinha em São Carlos (residencial, de 13 quilos). A busca foi em 16 estabelecimentos comerciais no centro e em vários bairros.

Ficou constatado que o desabastecimento continua na cidade, já que apenas duas lojas tinham o produto. Em uma delas, no Jardim Paulistano (vendido a R$ 76), as unidades já estavam no fim. No segundo estabelecimento, localizado no Jardim Coqueiros, onde o botijão era comercializado a R$ 78, havia na hora da matéria, 40 unidades.

Nos demais comércios contatados, oito estavam fechados (a ligação ia para a caixa postal. Porém na página no Facebook) aparecia como aberto. Em outros seis estabelecimentos, o produto estava em falta.

Em um dos estabelecimentos, que possui uma rede de seis lojas em São Carlos, existe a previsão de que um carregamento chegue às 10h da manhã e será vendido nas respectivas portarias por R$ 76,90 e caso seja por entrega em casa, a R$ 78.

Um segundo estabelecimento disse que existe a previsão de que um carregamento seja entregue nesta sexta-feira, 17. Caso isso se confirme, a cota será vendida a R$ 77.

Nas lojas restantes não há previsão de que ocorra a entrega do produto.

PROCON ALERTA

A reportagem manteve contato na tarde desta quarta-feira, 16, com o Procon e a diretora Juliana Cortes informou que o desabastecimento deve-se inicialmente ao problema com uma carga importada que ficou retida no porto de Santos e ainda a grande procura dos consumidores que chegaram a estocar cotas em suas casas com medo da falta do produto.

“O desabastecimento é em todo o Estado e não há uma previsão quando isso se normalizará”, disse Juliana. “Este problema teve início com a pandemia do novo coronavírus”, emendou.

Segundo ela, em São Carlos, durante a fiscalização realizada pela entidade, 40 distribuidoras que estavam abertas foram notificadas pela entidade. Porém muitas estavam fechadas. “Não sabemos se é por falta de gás ou porque não possuem alvarás”, disse.

Por outro lado, informou que, durante operação realizada pelo Procon, dois estabelecimentos que estavam sem alvará do Corpo de Bombeiros e estava com irregularidades na Prefeitura Municipal, além de praticar preço abusivo (acima de R$ 80), foram interditados. Juliana informou ainda que o preço médio praticado em São Carlos gira entre R$ 76 e R$ 80.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também