Consumidores enfrentam fila para comprar gás de cozinha em São Carlos

Fila em frente a um depósito no Cidade Aracy - Crédito: Colaborador

Moradores enfrentaram fila neste sábado (4) para comprar gás de cozinha em São Carlos. A cidade sobre com a falta do produto desde o começo da semana.

No inicio da tarde havia dezenas de consumidores na frente de uma distribuidora na avenida Regit Arabe, no Cidade Aracy, aguardando a chegada do caminhão que só aconteceu horas depois.

Outro problema é o preço fora do normal praticado por alguns estabelecimentos na venda do botijão GLP de 13 kg. O Procon e o departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal estão atento as denúncias e o depósito que praticar preços abusivos pode ser multado e sofrer outras sanções.

A falta de gás se deve a grande procura do produto por causa da pandemia de coronavírus, já que muitos consumidores estão estocando desnecessariamente botijões. Outro fator é o aumento do consumo, pois muitas pessoas estão comendo em casa, gastando mais gás, devido as medidas de distanciamento social.

