Consulta pública sobre Base de Dados aberta do HU segue até 23 de junho

A Política de Dados Abertos faz parte do conjunto de políticas de transparência pública que visam garantir que as informações sobre as ações de administração pública sejam acessíveis à população, permitindo a fiscalização e o controle social. No caso do HU, são mais de 40 bases de dados das quais a consulta pública vai indicar quais serão abertas.

Os dados abertos são informações produzidas pelo órgão/instituição pública que podem ser acessadas, utilizadas, modificadas e compartilhadas por qualquer pessoa, estando sujeitas apenas às exigências para garantir a preservação de sua origem e acessibilidade. De acordo com Laís Madalena de Paula Souza, ouvidora do HU-UFSCar, a consulta pública apresenta o inventário de bases de dados abertas do Hospital, cujo acesso ainda não foi disponibilizado ao público. "Esta consulta serve para priorizar a abertura de bases de dados conforme o interesse da população. Os(as) cidadãos(ãs) podem escolher quais bases desejam que sejam abertas entre as pessoas", explica. Dentre as opções, estão bases sobre internação na UTI pediátrica, licitações realizadas, número de projetos planejados no HU, visitas técnicas, atendimentos multiprofissionais, absenteísmo, consumo de antimicrobianos, dentre vários outros assuntos. A lista completa para consulta pública pode ser acessada no link https://bit.ly/4e9954l

O PDA do HU-UFSCar 2025-2027 já é o terceiro plano do Hospital. A consulta pública às bases de dados está aberta a toda população, incluindo as comunidades internas e externas à UFSCar e ao Hospital.

As pessoas interessadas em participar podem acessar o link https://bit.ly/4e9954l até dia 23 de junho.

