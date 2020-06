Construção de área de convivência tem início no campus Lagoa do Sino

Crédito: Tiago Santi/UFSCar

Na última quinta-feira (25 de junho) teve início a construção de uma área de convivência, composta por 4 quiosques com bancos e acesso à internet, no campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A obra foi orçada em R$ 90 mil e será custeada por meio do superávit líquido com a produção de grãos da Fazenda Produtiva do campus Lagoa do Sino (FP-LS).



A decisão pela aplicação dos recursos da Fazenda Produtiva na construção da Área de Convivência foi tomada pelo Conselho do Centro de Ciências da Natureza (CoC-CCN). O Coordenador da Fazenda Produtiva do campus é o Pró-Reitor Adjunto de Administração, Prof. Dr. Aparecido Júnior de Menezes. O Professor destaca a importância da aplicação da verba nesta obra: "Nosso trabalho, na Fazenda Produtiva, é para proporcionar melhores condições tanto de trabalho quanto de permanência da comunidade do campus Lagoa do Sino", conta.



Mais obras - Além da área de convivência, o superávit da Fazenda Produtiva será aplicado em outros 2 projetos de arquitetura e engenharia: (1) Na readequação do Laboratório de Tecnologia de Alimentos e (2) na construção de um bloco de sala de aula/laboratório multiusuário para uma área construída de 100m². Todos os projetos foram feitos pela Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico (SeGEF) da UFSCar.



"Com anuência da Reitoria, por meio da nova Coordenadoria de Gestão do Espaço Físico de Lagoa do Sino, fomos demandados pelo CCN e pela Direção do Campus a desenvolver os projetos do edifício de laboratórios e das salas de aula multiusuário. Também realizamos os orçamentos necessários, como o dos quiosques equipados com internet para a comunidade. Mesmo em um momento de incertezas, a equipe da SeGEF continua suas atividades de forma remota e atende as demandas da UFSCar", conta o Prof. Dr. José da Costa Marques Neto, Secretário-Geral de Gestão do Espaço Físico.



Em período de restrições orçamentárias, a Instituição busca soluções alternativas para aprimorar a infraestrutura do campus. "O resultado positivo obtido pela Fazenda Produtiva torna possível que sejam implementadas melhorias no campus Lagoa do Sino mesmo em um período de escassez de recursos", explica a Reitora da Universidade, Wanda Hoffmann. "Os desafios existem, mas o trabalho em conjunto da comunidade UFSCar transforma a realidade do ensino, pesquisa e extensão dentro e fora dos nossos campi", finaliza.



Para execução das atividades, diversos setores da Universidade atuam em conjunto. A Reitoria da Universidade solicitou apoio à Pró-Reitoria de Administração (ProAd) e solicitou a execução das obras e melhorias às Prefeituras Universitárias dos campi de São Carlos e Lagoa do Sino. Os projetos foram feitos pela SeGEF. Todo o processo conta com a parceria da Direção do Campus Lagoa do Sino, da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI.UFSCar) e do CCN/ UFSCar.

