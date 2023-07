Consignado é a modalidade mais popular de empréstimo pessoal

Crédito: divulgação

O empréstimo consignado está entre as modalidades de crédito mais populares do Brasil, mas todo cuidado é pouco para evitar golpes ou pagar taxas abusivas. Por isso, o especialista do Sicoob Crediacisc orienta sobre os cuidados necessários e quais as melhores oportunidades do mercado.

O Relatório de Juros do Banco Central apontou as instituições financeiras que melhor ofertam o empréstimo consignado, sobretudo quanto às taxas de juros para pessoas físicas nas categorias INSS (aposentados e pensionistas), servidores públicos e trabalhadores do setor privado.

O Banco Sicoob, utilizado pela cooperativa de crédito Sicoob Crediacisc, é o que tem a menor taxa entre todas as instituições no crédito consignado para o setor privado. O Sicoob também aparece em segundo lugar com a menor taxa no consignado para o INSS.

"O Sicoob se destaca no quesito taxa de juros, especialmente quando lança campanhas específicas", destaca Henrique Amâncio, especialista do Sicoob Crediacisc, cooperativa que há 17 anos foi fundada em São Carlos. Nesta segunda quinzena de julho a cooperativa terá taxas a partir de 1,32% ao mês para aposentados e pensionistas e boas condições também para funcionários públicos (SPPrev, Siape).

Para o especialista do Sicoob Crediacisc, no entanto, mais importante do que uma boa taxa de juros é redobrar o cuidado na hora da contratação. "Procure falar com uma instituição conhecida, no caso da Crediacisc preferimos atender presencialmente e conversar sobre as melhores condições para o seu caso", orienta Henrique.

"A intenção da cooperativa de crédito não é obter ganho, não visamos lucros, nós incentivamos a educação financeira, queremos ajudar nossos cooperados e também a comunidade a se organizar financeiramente", destaca o diretor presidente do Sicoob Crediacisc, Marcos Martinelli.

Segundo Martinelli, o consignado é uma linha de crédito fácil e segura para quem atende os requisitos. "Às vezes é a única maneira de colocar as finanças em dia", salienta. "Por isso, recomendamos que as pessoas conversem com um especialista e encontre as melhores alternativas", frisa.

