Conselhos Municipais participam da 12ª audiência pública da revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de São Carlos realizou, na noite de quarta-feira (11/03), a 12ª audiência pública da revisão do Plano Diretor, reunindo representantes dos Conselhos Municipais no Auditório Bento Prado, localizado no Paço Municipal. O encontro abriu espaço para que diferentes segmentos da sociedade civil organizada apresentassem demandas e contribuições ao processo de atualização do principal instrumento de planejamento urbano do município.

Durante a reunião, o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, destacou a importância da iniciativa e do diálogo com os conselhos. Segundo ele, a audiência apresentou os principais pontos da revisão do Plano Diretor e reforçou a relevância do documento para orientar o crescimento urbano, econômico e social da cidade.

“Nós realizamos a 12ª audiência pública da revisão do Plano Diretor no Paço Municipal com os Conselhos Municipais. A apresentação inicial mostrou a importância do novo Plano Diretor, da revisão do Plano e a influência que ele tem na expansão urbana, econômica e social. Foi importante abrir esse espaço para ouvir e dar a oportunidade para que os Conselhos, caso queiram apresentar alguma sugestão diferenciada daquilo que falaram durante a audiência, possam fazê-lo por escrito e enviar ao grupo que organiza a revisão. De toda forma, é sempre importante, porque aproxima das pessoas e mostra a transparência com que estamos tratando essa revisão”, afirmou.

O vice-prefeito Roselei Françoso também ressaltou o papel dos Conselhos Municipais na construção coletiva do novo Plano Diretor. De acordo com ele, a participação das diferentes representações da sociedade contribui para que o planejamento urbano esteja alinhado às necessidades da população.

“Nós tivemos a oportunidade de fazer mais uma rodada de discussão com os conselhos e diversas representatividades das organizações civis. Foram abordados temas como saúde, educação, cidadania, transporte, segurança e esporte. Isso contribui demais para a elaboração de um plano diretor eficiente, que represente de fato os anseios da população e faça com que a cidade se desenvolva melhor. Saio muito satisfeito de poder ouvir e também manifestar-me sobre alguns pontos, dando a minha contribuição para essa importante legislação, respeitando o Estatuto das Cidades, a Lei Federal e a Constituição Federal, com ampla divulgação e participação”, disse.

A próxima audiência pública está marcada para o dia 25 de março, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e reunirá representantes das duas universidades da cidade — a UFSCar e a Universidade de São Paulo (USP) — com o objetivo de ampliar o diálogo sobre o futuro urbano de São Carlos.

