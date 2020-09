Conselho de Curadores aprova Relatórios da UFSCar

Crédito: Divulgação

O Conselho de Curadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aprovou o Relatório Anual de Atividades 2019 e o Relatório da Gestão do Exercício de 2019 da Universidade. A reunião do Conselho de Curadores aconteceu no dia 24 de agosto, por meio virtual.



Os relatórios apresentaram as ações executadas no ano de 2019 nos 4 campi da UFSCar. "Apresentamos os principais avanços e ações adotadas pela gestão da UFSCar em 2019. Demonstramos ao Conselho dos Curadores que a UFSCar cresceu mesmo diante de um ambiente político, econômico e social conturbado, e do contingenciamento de recursos", contou a Reitora da Wanda Hoffmann.



Ao longo da apresentação, os Conselheiros tomaram conhecimento do desenvolvimento da UFSCar em 2019 por meio dos indicadores de área construída, servidores, graduação, pós-graduação, pesquisa e produção intelectual, extensão, assistência estudantil, restaurantes universitários, biblioteca e orçamento anual.



Em relação a anos anteriores, os Relatórios apresentaram as seguintes melhorias: atualização dos procedimentos de cálculo dos indicadores de desempenho do TCU para conformidade com a legislação, incorporação de mais indicadores de rankings universitários - um pedido do Conselho de Curadores, disponibilização de dados dos últimos 4 anos em volume à parte e convergência de conteúdos entre os dois relatórios visando futura unificação.



Quanto aos recursos orçamentários, em 2019 a UFSCar enfrentou dois grandes desafios: a estagnação nominal de seu orçamento de custeio, em face a demandas crescentes e o forte contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros ao longo da maior parte do ano. Entre as ações que equilibraram o orçamento, a redução de 30% nos valores de vigilância, limpeza e portaria dos campi; a substituição do modelo de gerenciamento dos Restaurantes Universitários, o que resultou num custo menor e melhor qualidade no atendimento; a ampliação do Programa de Eficiência Energética, com troca de iluminação e usina solar e a terceirização de equipamentos e insumos para impressão.



No operacional, a gestão da UFSCar avançou no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e no Sistema de Informações Organizacionais (SIORG), elaborou a Política de Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos e aperfeiçoou a atuação da Auditoria Interna.



Na área do ensino, entre os destaques na graduação estão: a UFSCar manteve em 2019 a nota máxima no índice Geral de Cursos INEP/MEC e foi considerada a 7ª universidade no indicador Ensino do Ranking Universitário Folha 2019; fechou 2019 com 65 cursos de graduação, 3.047 vagas oferecidas e aperfeiçoou o Programa de Acompanhamento Acadêmico aos Estudantes de Graduação (Tutoria PAAEG).



Na pós-graduação, a elaboração do novo regimento geral, a contratação de professores visitantes estrangeiros para a atuação nos programas de pós graduação e o estímulo ao pós-doutoramento de docentes no exterior foram destacadas. Em 2019, 1.216 estudantes defenderam mestrado (804) e doutorado (412) na UFSCar. A Universidade alcançou 89 cursos de mestrado e doutorado em 59 Programas, 7 programas de pós-graduação considerados de excelência, 4 com nota 7 e 3 com nota 6.



Quando o assunto é pesquisa, o relatório aponta crescimento de 6% nas publicações da UFSCar indexadas na base de dados Web of Science. Na extensão, 1.038 novos projetos foram aprovados em 2019, envolvendo 4.668 alunos da graduação, 1.498 da pós-graduação, 2.631 docentes e 828 técnico-administrativos.



Os relatórios da UFSCar foram apresentados pelo Secretário-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais, Leandro Innocentini Lopes de Faria. Participaram da apresentação a Reitora Wanda Hoffmann, o Vice-Reitor Walter Libardi e o Pró-Reitor de Administração, Márcio Merino Fernandes.



Conselho de Curadores da UFSCar - É um órgão de natureza estritamente fiscal, constituído de 6 membros efetivos e 3 suplentes, nomeados pelo Ministro da Educação. Ao Conselho de Curadores compete analisar e emitir parecer sobre a Tomada de Contas elaborada anualmente pela Universidade, encaminhando-a aos órgãos competentes, bem como tomar conhecimento de todas as atividades desenvolvidas na UFSCar.



A reunião foi presidida pelo Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira Martins e contou com a presença dos conselheiros Prof. Dr. José Roberto Gonçalves da Silva, Prof. Dr. Jurandir Povinelli, Dr. Sérgio Pripas, Prof. Dr. Luiz Nunes de Oliveira e Prof. Dr. Rodolfo Godoy.

