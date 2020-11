Conselho anula processo eleitoral e UFSCar abre inscrições para os cargos de Reitor e Vice-Reitor

Crédito: CCS/UFSCar

Em Reunião Extraordinária realizada no último dia 6, o Conselho Universitário da UFSCar (ConsUni) decidiu “anular o processo eleitoral para a gestão 2020-2024″. O processo eleitoral se deu por meio da elaboração de Listas Tríplices para os cargos de Reitor e Vice-Reitor pelo Colégio Eleitoral, constituído pelos membros do ConsUni (Ato Administrativo ConsUni nº 68, de 21 de agosto de 2020, e Resolução ConsUni n° 29, também de 21 de agosto de 2020). A reunião do Colégio Eleitoral havia sido realizada em de 28/08/2020.

O ConsUni decidiu, ainda, realizar novo processo eleitoral e tornou público o "Edital de Convocação de Interessados em Apresentar Candidaturas no Processo Eleitoral para Organização de Listas Tríplices para os Cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFSCar no Exercício 2020-2024".

Os interessados em participar do pleito ficam convocados a apresentar suas candidaturas entre os dias 10 e 16 de novembro de 2020 da forma detalhada na Resolução ConsUni nº 34, de 06/11/2020. As Listas Tríplices serão elaboradas em Reunião do ConsUni, na condição de Colégio Eleitoral, no dia 18 de novembro de 2020.



A íntegra do Edital, a Resolução ConsUni nº 34, bem como outras informações relevantes podem ser acessadas aqui - https://www.soc.ufscar.br/consuni/2020/arquivos/consuni-extraordinario-06-11-2020/deliberacoes06112020.pdf

