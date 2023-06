Congresso reúne projetos de pesquisa realizados no Hospital Universitário

Evento foi realizado nas dependências do hospital - Crédito: HU-UFSCar

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) apresentou, na última sexta-feira, 16, os resultados de trabalhos desenvolvidos por jovens cientistas e pesquisadores dentro do Programa de Iniciação Científica da Rede Ebserh/CNPq - 2022 (PIC/Ebserh), em um evento marcado pela importância da pesquisa científica para a vida acadêmica, para a qualificação de novos profissionais e para a sociedade. O HU-UFSCar é um dos 41 hospitais universitários gerenciados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

As pesquisas e seus resultados foram apresentados no 1º Congresso de Iniciação Científica do Hospital Universitário da UFSCar, realizado pelo Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS) e pela Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HU.

Na abertura do Congresso, foi apresentado um vídeo no qual o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, parabenizou os pesquisadores e falou sobre a importância da Iniciação Científica para a formação acadêmica e para o País. "Os hospitais da Ebserh têm por natureza garantir assistência de qualidade e ensino, pesquisa e inovação e, quando esta pesquisa é capaz de responder a problemas da população, ela é capaz de interferir na produção de uma vida com mais qualidade e mais dignidade", afirmou.

O superintendente do HU, Fábio Fernandes Neves, destacou a importância da parceria entre hospitais universitários e a universidade. "O protagonismo dos hospitais universitários e das universidades em ciência garante a qualidade técnica e ética das pesquisas e dos estudos que são colocados a serviço da sociedade", disse o dirigente, reforçando o impacto positivo que a formação de uma rede nacional de pesquisa pode trazer para situações de emergência na área de saúde.

O gerente de Ensino e Pesquisa do HU, Thiago Luiz de Russo, falou sobre o caráter simbólico do Congresso, por ser o primeiro ano do PIC/Ebserh no HU e pelo impacto da ciência na sociedade. "A pesquisa é transformadora e a Iniciação Científica é fundamental não só para a formação acadêmica, pois vocês tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos, mas também de aprimorar competências importantes, como o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas complexos e o trabalho em equipe em um cenário tão importante para a comunidade como um hospital", resumiu.

A chefe do Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação do HU, Renata Pedrolongo Basso Vaneli, que apresentou uma palestra sobre a escrita científica antes da abertura do evento, parabenizou os dez bolsistas contemplados pelo programa da Ebserh/CNPq no ano passado, destacou o papel de parceiros no fomento à pesquisa científica e o crescimento do HU nessa área. Segundo ela, o Hospital tem cadastrados mais de 200 pesquisadores e o Programa de Iniciação Científica é um marco nessa trajetória de crescimento. "A gente tem conseguido prosperar na pesquisa e nossos esforços são para aumentar não só a quantidade de pesquisa, mas também para entregar uma estrutura adequada de pesquisa e produção de conhecimento", disse.

Os resumos dos trabalhos apresentados no Congresso podem ser acessados no link https://encurtador.com.br/elGJT e os trabalhos premiados podem ser conhecidos neste link (https://encurtador.com.br/eoETZ).

