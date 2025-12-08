Congresso da OAB reúne "nata" de juristas nos dias 11 e 12 de dezembro

OAB São Carlos -

O I Congresso Jurídico – Direito na Capital da Tecnologia, será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, no Mayson Flamboyant, localizado na Avenida Caroline Garcia Batista, Chácara Patota, em São Carlos. Inspirada no ambiente de vanguarda do município, a 30ª Subseção da OAB São Carlos – Ibaté promove um encontro que reúne tradição jurídica, inovação e reflexão crítica sobre os desafios da era digital.

O evento, inédito em São Carlos, vai reunir grandes juristas e um time extraordinário de palestrantes, com atuação destacada no cenário jurídico nacional e reconhecimento em suas áreas de especialidade.

A programação foi cuidadosamente construída para oferecer diversidade real de temas: Direito Digital, Tecnologia, Processo Civil, Processo Penal, Trabalhista, Tributário, Inovação, Advocacia Pública e Privada, Negócios, Carreiras, Negociação, Compliance e muito mais, buscando atualizar os conhecimentos dos operadores do Direito, com o objetivo de enriquecer o debate com temas atuais.

Cada painel foi pensado para oferecer profundidade, atualidade e conteúdo prático para a advocacia e para o setor empresarial.

Reunir tantos nomes de referência nacional em um único evento, aqui em São Carlos, é algo verdadeiramente histórico. Este Congresso demonstra a força da advocacia local e o compromisso da OAB São Carlos com a formação de excelência, diálogo qualificado e construção de um ambiente jurídico conectado com a inovação.

DIFERENCIAIS DO EVENTO – “Teremos uma programação robusta, com temas atuais e diretamente ligados aos desafios da advocacia contemporânea. Palestrantes de destaque nas áreas tributária, digital, trabalhista, criminal, empresarial e de inovação. Painéis integrados, que dialogam entre si e refletem as múltiplas dimensões do Direito na era tecnológica, além de um ambiente de networking qualificado, reunindo advogados, empresários, estudantes, acadêmicos e autoridades”, afirma a presidente da OAB São Carlos, Andrea Valdevite.

Segundo ela, o I Congresso Jurídico OAB São Carlos – Edição 2025 é mais que um evento: é o encontro entre Direito, tecnologia e futuro, na cidade que simboliza a inovação no Brasil. Uma oportunidade única de atualização, reflexão e conexão para aqueles que acreditam em um Direito cada vez mais humano, inteligente e comprometido com a transformação da sociedade.

Dias 11 e 12 de dezembro, no Mayson Flamboyant

Inscrições abertas: www.congressooabsaocarlos.com

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

11 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

9h – Abertura Oficial – Dra. Andréa I. Martos Valdevite

9h20 – Vanderlei Salvador Bagnato

Tema: Ciência e inovação no ambiente acadêmico: opção ou obrigação?

10h – Dr. Antônio Gonçalves

Tema: Cybercrimes.

11h – Dr. Luis Carlos Szymonowicz

Tema: Desafios da Reforma Tributária e Impactos no Comércio Exterior – Capacitação das Empresas Nacionais.

12h00 às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Rafael Pierini

14h – Dra. Adriana Galvão

Tema: Teletrabalho, Controle de Jornada e Direito à Desconexão – Análise das novas dinâmicas do home office, uso de ferramentas digitais de produtividade e proteção à saúde mental do trabalhador conectado.

15h – Dr. Thiago Massicano

Tema: A Advocacia na Era da Inteligência Artificial: o Profissional do Futuro – Ferramentas de IA na prática jurídica, automação de tarefas, elaboração de peças e redefinição do papel do advogado humano.

16h – Dr. Wagner José Penereiro Armani

Tema: Startups: Como Estruturas Societárias Inteligentes Geram Valor e Atraem Investidores.

12 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

9h – Dr. Augusto Fauvel

Tema: Integração entre Direito Aduaneiro e Direito Digital – O Futuro do Comércio Global.

10h – Dr. Paulo César Scanavez

Tema: Família e Sucessões Digitais: Herança de Dados, Perfis e Bens Virtuais – Criptomoedas, contas digitais, obras produzidas por IA e regulamentação da “herança tecnológica”.

11h – Dr. Eduardo Burihan

Tema: Direito Criminal e os Novos Paradigmas da Era Digital.

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Rafael Pierini

14h – Desembargador Dr. Miguel Petroni Neto

Tema: Tecnologia Verde e Responsabilidade Jurídica – O Direito na Era da Sustentabilidade Inteligente.

15h – Dra. Giovana Policastro & Dr. Luís Eduardo de Oliveira Silva

Tema: Saúde Mental, Burnout e Hiperconectividade: O Novo Risco Ocupacional.

16h – Encerramento

