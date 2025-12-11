Congresso da OAB começa com grandes debates e palestras

A presidente da OAB, Andrea Valdevite durante a abertura do evento: dois dias de palestras e debates sobre temas atuais e relevantes para os advogados do Brasil -

Começou nesta quinta-feira, 11 de dezembro, o I Congresso Jurídico – Direito na Capital da Tecnologia. O evento prossegue nesta sexta-feira, 12 de dezembro, no Mayson Flamboyant, na Avenida Caroline Garcia Batista – Chácara Patota, em São Carlos.

Inspirada no ambiente de vanguarda do município, a 30ª Subseção da OAB São Carlos – Ibaté realiza um encontro que une tradição jurídica, inovação e reflexão crítica sobre os desafios da era digital.

O evento, inédito em São Carlos, reúne grandes juristas e um time extraordinário de palestrantes, com atuação destacada no cenário jurídico nacional e reconhecimento em suas áreas de especialidade.

A presidente da OAB, Andrea Valdevite, em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, afirmou na abertura do Congresso que o evento tem o claro objetivo de unir direito e tecnologia. “É de suma importância a realização deste congresso. Estamos reunindo ciência, direito e tecnologia em um só evento, em consonância com São Carlos, que é a Capital da Tecnologia. Nós precisamos unir as três coisas num mesmo espaço, pois isso amplia os horizontes dos participantes. Teremos dez eixos temáticos”.

Andrea também ressaltou que, durante seu mandato, pretende consolidar o Congresso da OAB e realizá-lo todos os anos como meio de qualificar o debate em São Carlos. “Nesta gestão, temos feito da OAB um espaço mais plural, com palestras e oficinas, e a realização deste congresso é a mostra de que estamos abertos ao diálogo e à reflexão”, conclui ela.

O primeiro palestrante do dia, professor Vanderlei Bagnato, destacou que todas as áreas existentes na sociedade convivem e devem conviver de forma harmônica. “O Direito é quem preserva as regras básicas do convívio coletivo. E a ciência procura atender a sociedade, que é coletividade. Então, o Direito tem muito a defender do ponto de vista de propriedade intelectual, do ponto de vista de ética. Alguém tem que julgar a ética do que a ciência faz. Então, tem tudo a ver a ciência e o Direito. Me sinto satisfeito de falar de ciência e tecnologia num encontro como este”, afirmou.

A programação foi cuidadosamente construída para oferecer diversidade real de temas: Direito Digital, Tecnologia, Processo Civil, Processo Penal, Trabalhista, Tributário, Inovação, Advocacia Pública e Privada, Negócios, Carreiras, Negociação, Compliance e muito mais, buscando atualizar os conhecimentos dos operadores do direito, com o objetivo de enriquecer o debate com temas atuais.

Cada painel foi pensado para entregar profundidade, atualidade e conteúdo prático para a advocacia e para o setor empresarial.

Reunir tantos nomes de referência nacional em um único evento, aqui em São Carlos, é algo verdadeiramente histórico. Este Congresso demonstra a força da advocacia local e o compromisso da OAB São Carlos com a formação de excelência, o diálogo qualificado e a construção de um ambiente jurídico conectado com a inovação.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

11 DE DEZEMBRO (QUINTA-FEIRA)

9h – Abertura Oficial – Dra. Andréa I. Martos Valdevite

9h20 – Vanderlei Salvador Bagnato

Tema: Ciência e inovação no ambiente acadêmico: opção ou obrigação?

10h – Dr. Antônio Gonçalves

Tema: Cybercrimes.

11h – Dr. Luis Carlos Szymonowicz

Tema: Desafios da Reforma Tributária e Impactos no Comércio Exterior – Capacitação das Empresas Nacionais.

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Rafael Pierini

14h – Dra. Adriana Galvão

Tema: Teletrabalho, Controle de Jornada e Direito à Desconexão – análise das novas dinâmicas do home office, uso de ferramentas digitais de produtividade e proteção à saúde mental do trabalhador conectado.

15h – Dr. Thiago Massicano

Tema: A Advocacia na Era da Inteligência Artificial: o Profissional do Futuro – exploração do uso de ferramentas de IA na prática jurídica, automação de tarefas, elaboração de peças e redefinição do papel do advogado humano.

16h – Dr. Wagner José Penereiro Armani

Tema: Startups: Como Estruturas Societárias Inteligentes Geram Valor e Atraem Investidores.

12 DE DEZEMBRO (SEXTA-FEIRA)

9h – Dr. Augusto Fauvel

Tema: Integração entre Direito Aduaneiro e Direito Digital – o futuro do comércio global.

10h – Dr. Paulo César Scanavez

Tema: Família e Sucessões Digitais: Herança de Dados, Perfis e Bens Virtuais – reflexões sobre herança de contas digitais, criptomoedas, obras produzidas por IA e a regulamentação da “herança tecnológica”.

11h – Dr. Eduardo Burihan

Tema: Direito Criminal e os Novos Paradigmas da Era Digital.

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Rafael Pierini

14h – Desembargador Dr. Miguel Petroni Neto

Tema: Tecnologia Verde e Responsabilidade Jurídica – o Direito na Era da Sustentabilidade Inteligente.

15h – Dra. Giovana Policastro & Dr. Luís Eduardo de Oliveira Silva

Tema: Saúde Mental, Burnout e Hiperconectividade: O Novo Risco Ocupacional.

16h – Encerramento

