ConfusÃ£o na escola Carmine Botta termina em boletim de ocorrÃªncia por injÃºria

Escola municipal - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Um caso de desentendimento envolvendo alunos e familiares dentro da Escola Municipal Carmine Botta, foi registrado como injúria na Polícia Civil do Estado de São Paulo. O fato teria ocorrido na tarde do dia 19 de março, por volta das 17h, na unidade localizada na Rua Filomena Fauvel, no bairro Vila Boa Vista II.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe de uma aluna de 10 anos relatou que uma mulher adulta, irmã de outra estudante do 5º ano, entrou na sala de aula e passou a agir de forma agressiva, gritando e batendo na carteira. Ainda segundo o registro, a criança teria sido alvo de ameaças e intimidação durante o episódio.

Ela destacou ainda que episódios semelhantes já teriam ocorrido anteriormente envolvendo a mesma pessoa.

O caso será investigado.

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