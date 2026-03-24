(16) 99963-6036
terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
Cidade

ConfusÃ£o na escola Carmine Botta termina em boletim de ocorrÃªncia por injÃºria

24 Mar 2026 - 14h39Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Escola municipal - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oEscola municipal - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Um caso de desentendimento envolvendo alunos e familiares dentro da Escola Municipal Carmine Botta, foi registrado como injúria na Polícia Civil do Estado de São Paulo. O fato teria ocorrido na tarde do dia 19 de março, por volta das 17h, na unidade localizada na Rua Filomena Fauvel, no bairro Vila Boa Vista II.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe de uma aluna de 10 anos relatou que uma mulher adulta, irmã de outra estudante do 5º ano, entrou na sala de aula e passou a agir de forma agressiva, gritando e batendo na carteira. Ainda segundo o registro, a criança teria sido alvo de ameaças e intimidação durante o episódio.

Ela destacou ainda que episódios semelhantes já teriam ocorrido anteriormente envolvendo a mesma pessoa.

O caso será investigado.

Leia TambÃ©m

Agenda de Lula em SÃ£o Carlos inclui visita ao Centro de ManutenÃ§Ã£o da Latam
Visita presidencial07h37 - 24 Mar 2026

Agenda de Lula em SÃ£o Carlos inclui visita ao Centro de ManutenÃ§Ã£o da Latam

MutirÃ£o contra a dengue serÃ¡ realizado no SÃ£o Carlos VIII neste sÃ¡bado
Cidade19h40 - 23 Mar 2026

MutirÃ£o contra a dengue serÃ¡ realizado no SÃ£o Carlos VIII neste sÃ¡bado

Simulado de acidente com poste energizado serÃ¡ realizado no KartÃ³dromo nesta quinta
Cidade16h20 - 23 Mar 2026

Simulado de acidente com poste energizado serÃ¡ realizado no KartÃ³dromo nesta quinta

InterdiÃ§Ã£o de faixas na SP-310 altera trÃ¢nsito em SÃ£o Carlos nesta semana
Cidade15h37 - 23 Mar 2026

InterdiÃ§Ã£o de faixas na SP-310 altera trÃ¢nsito em SÃ£o Carlos nesta semana

Universidades de SÃ£o Carlos sÃ£o homenageadas no 29Âº PrÃªmio Crea-SP
Cidade14h43 - 23 Mar 2026

Universidades de SÃ£o Carlos sÃ£o homenageadas no 29Âº PrÃªmio Crea-SP

Ãšltimas NotÃ­cias