Confira o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Cidade Aracy, Santa Felícia e da Vila Prado atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo número 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades da Saúde da Família (USF’s) não funcionarão na sexta-feira (15/08), voltando a atender normalmente na segunda-feira (18/08).

As farmácias das unidades básicas de saúde (UBS’s) do Aracy, Vila Isabel e Santa Felícia não funcionarão. Porém, a farmácia da UPA do Cidade Aracy permanecerá aberta na sexta-feira (15/08), sábado (16/08) e no domingo (17/08), das 10h às 18 h, porém apenas para atender receitas de urgência e emergência, não realizando a dispensa medicamentos de uso contínuo.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que sua Administração e suas Unidades de Atendimento ao Usuário não funcionarão na sexta-feira (15/08). No feriado os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do 0800-300-1520 ou aplicativo da autarquia.

O Mercado Municipal ficará fechado no feriado de sexta-feira (15/08) e funcionará normalmente no sábado (16/08), das 9h às 13h, acompanhando o horário de funcionamento do comércio.

Já o Parque Ecológico Municipal abrirá normalmente para visitação pública na sexta (15/08), das 8h às 16h30.

A Guarda Municipal, assim como o Conselho Tutelar e Defesa Civil podem ser acionados pelo telefone 153. Já a Defesa Civil atenderá a população pelo telefone 199.

A coleta domiciliar de lixo permanece sem interrupções e mudanças de horário durante o feriado.

ÔNIBUS PARA O SANTUÁRIO – Para facilitar o acesso dos fiéis, será disponibilizada uma linha especial e gratuita de ônibus, com saída da Estação da Fepasa em direção ao Santuário, operando entre 3h50 e 19h. O itinerário contempla pontos na rua Santa Cruz, rua Dona Alexandrina, Avenida São Carlos, Praça Itália e Avenida Getúlio Vargas. A operação contará com pelo menos 15 veículos e será monitorada pelas equipes de mobilidade urbana.

Em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a ser comemorado na sexta-feira (15/08), a Prefeitura de São Carlos informa a alteração do funcionamento de alguns serviços públicos.