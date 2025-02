Confira o que abre e fecha no feriado de Carnaval em São Carlos

Prefeitura de São Carlos -

Em virtude do carnaval, o funcionamento de alguns serviços públicos será alterado, sendo mantidos somente os essenciais. A Prefeitura de São Carlos decretou ponto facultativo na segunda-feira (03/03), na terça (04/03) e na quarta-feira de cinzas (05/03).

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) da Vila Prado, Santa Felícia e do Cidade Aracy atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Unidades de Saúde da Família (USF’s) não funcionarão de 03/03 a 05/03, retornando o atendimento na quinta-feira (06/03), às 7h.



As farmácias das unidades de saúde da Vila Isabel, Santa Felícia, Itamaraty/São Rafael e do Cidade Aracy ficarão abertas para dispensação de medicamentos nos dias 03, 04 e 05 de março das 7h30 às 16h. Já a Farmácia de Alto Custo permanecerá fechada na segunda (03), na terça (04) e abrirá a partir da quarta-feira (05/03), das 7h30 às 14h.



As Unidades de Atendimento ao Usuário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) também não funcionarão de 03/03 a 05/03 retornando na quinta-feira (06/03). Nesse período os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

Na Casa do Trabalhador também não haverá expediente nos dias 03, 04 e 05 de março, retornando às atividades na quinta, dia 6 de março. Em virtude dos pontos facultativos, o Procon também estará fechado nesse período.

Os restaurantes populares do São Carlos VIII, Cidade Aracy, Antenor Garcia e Santa Felícia, não abrem na segunda (03/03) e na terça-feira (04/03), retornando o atendimento na quarta-feira de cinzas (05/03). Os restaurantes populares dos bairros São Carlos VIII e Santa Felícia atendem a população das 11h30 às 13h e os restaurantes dos bairros Cidade Aracy e Antenor Garcia o atendimento é das 18h às 19h30.



Já o Mercado Municipal segue o horário do comércio que vai funcionar na segunda (03/03), das 12h às 18h, fecha na terça-feira (04/03) e reabre na quarta-feira (05/03) das 12h às 18h.

O Parque Ecológico "Dr. Antonio T. Vianna", localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena km 2, somente não abre para visitação pública na segunda-feira (03/03), nos demais dias do carnaval permanece aberto. O horário para visitação gratuita é das 8h às 16h30.



A Guarda Municipal, assim como o Conselho Tutelar e Defesa Civil podem ser acionados pelo telefone 153.



A coleta domiciliar de lixo permanece sem interrupções e mudanças de horário durante o carnaval.

