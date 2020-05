Confira o que abre e fecha no feriado antecipado em São Carlos

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Vila Prado, Santa Felícia e do Cidade Aracy atenderão normalmente com plantão 24 horas - Crédito: Divulgação

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Vila Prado, Santa Felícia e do Cidade Aracy atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Unidades de Saúde da Família (USF’s) e o Centro Municipal de Especialidades (CEME) não funcionarão na segunda-feira (25/05), retornando o atendimento na terça-feira (26/05), a partir das 7h.

No caso do SAAE os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do 0800-111064. As unidades presenciais de atendimento ao usuário estão fechadas desde início da pandemia.

O Conselho Tutelar e a Guarda Municipal continuam sendo acionados por meio do 153. Já a Defesa Civil atenderá a população pelo telefone 199.

A Casa do Trabalhador continua fechada, assim como as demais repartições da Prefeitura, em virtude do novo coronavírus.

O Parque Ecológico também já está fechado para visitação pública desde o início da pandemia.

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus continua com os trabalhos, normalmente. A Força Tarefa, formada por representantes da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Procon e Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, continua a fiscalização para o cumprimento das medidas para o controle da disseminação da COVID-19 no município como uso obrigatório de máscaras, abertura ilegal de estabelecimentos que não são considerados essenciais e também evitando aglomerações. As denúncias devem ser feitas pelo telefone 153 da central da Guarda Municipal.

