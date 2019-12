Confira o que abre e fecha durante o feriado de Natal

Crédito: Divulgação

Os feriados de Natal e Ano Novo vão alterar o funcionamento da administração pública. A Prefeitura de São Carlos decretou ponto facultativo nos dias 23, 24, 27, 30 e 31 de dezembro. No dia 25 é feriado Nacional, portanto também não tem expediente. Na semana do Ano foi decretado ponto facultativo nos dias 2 e 3 de janeiro. No dia 1º de janeiro é feriado nacional.

Os dias 30 de dezembro de 2019 e 3 janeiro de 2020 deverão ser compensados pelos servidores públicos municipais em escala posterior e de acordo com a chefia imediata.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Vila Prado, Santa Felícia e do Cidade Aracy atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) não funcionarão nos dias decretados facultativos e nos feriados, retornando o atendimento normal na segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que sua administração e suas Unidades de Atendimento ao Usuário somente retornam o atendimento presencial no dia 6 de janeiro de 2020. Nesse período os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do 0800-111064.

O Parque Ecológico de São Carlos estará fechado para visitação pública nos dias 23, 24, 25 e 30 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Nos demais dias o Parque estará aberto para visitação pública gratuita das 8h às 16h30 e aos domingos, das 8h às 17h30. O Ambulatório Veterinário do Canil estará fechado para o atendimento ao público entre os dias 23 de dezembro e 3 de janeiro. As emergências serão atendidas.

A coleta domiciliar será realizada normalmente sem interrupção dos serviços. Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro a coleta diurna será realizada a partir das 6h e a noturna a partir das 17h. Já a coleta seletiva será realizada nos dias 24 e 31 de dezembro até ao meio dia e estará suspensa nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Os Ecopontos somente ficarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que em virtude dos feriados e pontos facultativos as notificações para indicação de condutor que vencem nos dias 26 e 27 de dezembro vão ter seus prazos prorrogados até o dia 10 de janeiro de 2020. O mesmo prazo vale para caso o condutor quiser entrar com o recurso na instância de Defesa Prévia.

Os radares móveis vão funcionar em dezembro nos dias 23, 24, 27 e 30. Em 2020 a partir do dia 3 de janeiro.

O Mercado Municipal “Antonio Massei” segue o horário do comércio local.

O Conselho Tutelar e a Guarda Municipal poderão ser acionados por meio do 0800-771-0043. Já a Defesa Civil atenderá a população pelo telefone 199.

SIM - A unidade do SIM (Serviços Integrados do Município) do centro, localizada na rua Major José Inácio esquina com a rua Dona Alexandrina, vai atender ao público nos dias 26, 27 e 30 de dezembro nos seguintes horários:

DIA 26/12/19 – 12h às 16h;

DIA 27/12/19 – 8h às 16h;

DIA 30/12/19 – 8h às 16h.

