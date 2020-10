Confira o que abre e fecha durante o feriado de Finados e aniversário da cidade

Crédito: Arquivo/SCA

Em função dos feriados de 2 de novembro (Finados) e 4 de novembro (aniversário de 163 anos de São Carlos) e do ponto facultativo do dia 3 de novembro (alusivo ao Dia do Servidor comemorado em 28 de outubro e transferido para essa data), o funcionamento de diversos serviços públicos municipais será paralisado, retornando na quinta-feira (5/11), porém os serviços essenciais, como segurança do patrimônio público e velório serão mantidos.

As Unidades de Pronto Atendimento da Vila Prado, Cidade Aracy e do Santa Felícia atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades da Saúde da Família (USF’s), não funcionarão, voltando a atender normalmente na quinta-feira (5/11).

Em virtude do feriado prolongado a Secretaria Municipal de Saúde vai abrir a farmácia do CEME (Centro Municipal de Especialidades) na Vila Isabel, na terça-feira (3/11), das 7h às 13h, para dispensação de antibióticos, antitérmicos, analgésicos, antihipertensivos e antiglicemiantes (remédios para febre, dor, infecção, hipertensão e diabetes).

O SAAE São Carlos informa que a Administração e suas Unidades de Atendimento ao Usuário (UAU) não funcionarão durante o feriadão, retornando suas atividades normalmente na quinta-feira (5/11). Nesse período os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do 08000-111064.

A Guarda Municipal, assim como o Conselho Tutelar e Defesa Civil podem ser acionados pelo telefone 153. A Defesa Civil também atende a população pelo 3364-2113.

O Mercado Municipal “Antonio Massei” e as lojas do comércio em geral fecham na segunda-feira, dia 2 de novembro (Finados) e no dia 4 de novembro (aniversário de São Carlos).

A coleta domiciliar de lixo ocorrerá normalmente todos os dias, sem alteração de horário. Já os 5 Ecopontos estarão abertos na segunda-feira (2/11) das 8h às 12h, na terça-feira (3/11) das 8h às 18h e na quarta-feira (4/11) das 8h às 12h.

CEMITÉRIOS - O horário de visitação nos cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua, de 31 de outubro até 4 de novembro, será das 6h às 18h. A decisão de abrir os portões mais cedo foi em virtude do público idoso.

Já devido a Dengue a administração dos cemitérios solicita que os munícipes evitem água parada nos vasos sobre os túmulos e para que recolham o lixo e deposite nos latões instalados nos locais.

A recomendação também é de evitar aglomerações no interior dos cemitérios e manter o distanciamento de segurança. Somente será permitida a entrada de pessoas que estiverem usando máscaras faciais de proteção

