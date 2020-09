Confira o que abre e fecha durante o feriado de 7 de Setembro

Crédito: 4Fly Imagens Aéreas | www.4flyonline.com.br

Em virtude do feriado desta segunda-feira, 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, o funcionamento de alguns serviços públicos será alterado, porém os serviços essenciais como segurança do patrimônio público e velório funcionarão normalmente.

As UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) da Vila Prado, Cidade Aracy e do Santa Felícia atenderão normalmente com plantão 24 horas. Em casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo número 192.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades da Saúde da Família (USF) não funcionarão nesta segunda-feira (7/9), voltando a atender normalmente na terça-feira (8/9).

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que sua administração e suas Unidades de Atendimento ao Usuário não funcionarão nesta segunda-feira (7/9). Nesse feriado os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do 0800-111064.

Na Casa do Trabalhador e no PROCON, também não haverá expediente no dia 7 de setembro.

O Conselho Tutelar e a Guarda Municipal poderão ser acionados por meio do 0800-771-0043 ou 153. Já a Defesa Civil atenderá a população pelo telefone 199.

O Mercado Municipal estará funcionando das 9h às 16h, assim como todo o comércio da cidade no feriado de 7 de setembro.

Os parques públicos como o kartódromo, FESC (Campo do Rui) e Centro Esportivo do Santa Felícia, estarão abertos para a prática esportiva, porém seguindo todos os protocolos sanitários em virtude do novo coronavírus. O uso de máscaras faciais é obrigatório e os usuários devem levar seu próprio kit de higiene pessoal (com álcool gel e toalha).

