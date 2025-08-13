Confira o esquema especial de transporte para a Festa da Babilônia nesta sexta-feira

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, definiu um esquema especial de transporte coletivo para atender os fiéis que participarão da tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, padroeira do município, nesta sexta-feira (15).

A celebração, realizada no Santuário da Babilônia, é uma das manifestações religiosas mais importantes do calendário católico local. A linha especial funcionará das 3h50 às 19h, com saída da Estação Ferroviária e passagens por pontos estratégicos como Rua Santa Cruz, Rua Dona Alexandrina, Avenida São Carlos, Praça Itália, Avenida Getúlio Vargas e Bairro Novo Horizonte. Ao todo, 15 veículos serão utilizados na operação.

Segundo o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, equipes da Prefeitura acompanharão o serviço para garantir segurança e fluidez no deslocamento dos passageiros.

A festa reúne todos os anos centenas de fiéis, especialmente na madrugada entre os dias 14 e 15 de agosto, quando peregrinos percorrem a pé cerca de 15 quilômetros entre a Catedral de São Carlos e o santuário. A devoção à santa ganhou força após o episódio considerado milagroso, quando sua imagem foi encontrada intacta após um incêndio na antiga Fazenda da Babilônia.

A programação religiosa contará com 11 missas, das 3h às 18h, sendo a celebração das 9h presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias. Além das missas, o evento oferecerá praça de alimentação com comidas típicas, barracas de artesanato e estacionamento gratuito.