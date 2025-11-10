(16) 99963-6036
Confira o cronograma de obras na Washington Luís nesta semana

10 Nov 2025 - 15h36Por Da redação
A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 10/11 a 16/11/2025, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.

    As obras diurnas acontecem das 7 às 17 horas, e as noturnas, das 21 às 7 horas. O cronograma está sujeito a alterações e pode ser acompanhado pelo Instagram da Ecovias Noroeste Paulista: @ecoviasnoreste.
 
          Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:
 
SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.
 
MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.
 

SERVIÇOS GERAIS

Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva


    Segunda-feira - 10/11
SP-310 – Rodovia Washington Luís
São Carlos / Ibaté - Quilômetros 227 a 247 (diurna, dois sentidos).
Araraquara / Matão / Taquaritinga /Fernando Prestes / Santa Adélia - Quilômetros 267 a 354 (diurna, dois sentidos). 
Matão – dispositivo km301 ao dispositivo km332 (diurno).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos). 
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m.
Interdição total, das 08h30 às 16h30, do viaduto quilômetro 236+100m, 
Interdição total do viaduto quilômetro 232+900m 
Mirassol - Quilômetros 452 ao 444+750m (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m.
São José do Rio Preto - Quilômetros 428 a 431 (diurna, sentido norte Cedral - Rio Preto).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sertãozinho / Barrinha / Jaboticabal - Quilômetros 83 a 109 (diurno, dois sentidos).
Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone 
Bebedouro - Quilômetros 153 a 166 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Taquaritinga / Monte Alto - Quilômetros 000 a 009 (diurno, dois sentidos).


    Terça-feira - 11/11
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Ibaté / Araraquara /  Matão / Taquaritinga - Quilômetros 247 a 330 (diurna, dois sentidos).
Santa Adélia / Pindorama / Catanduva - Quilômetros 354 a 379 (diurna, dois sentidos).
Matão – dispositivo km301 ao dispositivo km332 (diurno).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos). 
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m.
Interdição total, das 08h30 às 16h30, do viaduto quilômetro 236+100m, 
Interdição total do viaduto quilômetro 232+900m 
Mirassol - Quilômetros 452 ao 444+750m (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m.
São José do Rio Preto - Quilômetros 428 a 431 (diurna, sentido norte Cedral - Rio Preto).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 386 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Jaboticabal / Taquaritinga - Quilômetros 109 a 135 (diurno, dois sentidos).
Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone 
Bebedouro / Pirangi - Quilômetros 166 a 179 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Monte Alto- Quilômetros 009 a 018 (diurno, dois sentidos).


    Quarta-feira – 12/11
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 267 a 330 (diurna, dois sentidos).
Catanduva / Catiguá / Ibirá / Uchoa – Quilômetros 379 a 404 (diurna, dois sentidos).
Matão – dispositivo km301 ao dispositivo km332 (diurno).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos). 
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m.
Interdição total, das 08h30 às 16h30, do viaduto quilômetro 236+100m, 
Interdição total do viaduto quilômetro 232+900m 
Mirassol - Quilômetros 452 ao 444+750m (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m.
São José do Rio Preto - Quilômetros 428 a 431 (diurna, sentido norte Cedral - Rio Preto).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro   - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Bebedouro / Colina - Quilômetros 386 a 399 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 135 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone 
Pirangi / Paraíso – Quilômetros 179 a 192 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Monte Alto- Quilômetros 018 a 027 (diurno, dois sentidos).


    Quinta-feira - 13/11
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 267 a 330 (diurna, dois sentidos). 
Uchoa / Cedral / São José do Rio Preto – Quilômetros 404 a 429 (diurna, dois sentidos).
Matão – dispositivo km301 ao dispositivo km332 (diurno).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m.
Interdição total, das 08h30 às 16h30, do viaduto quilômetro 236+100m, 
Interdição total do viaduto quilômetro 232+900m 
Mirassol - Quilômetros 452 ao 444+750m (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m.
São José do Rio Preto - Quilômetros 428 a 431 (diurna, sentido norte Cedral - Rio Preto).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Colina / Barretos - Quilômetros 399 a 413 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone 
Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 192 a 205 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 027 a 036 (diurno, dois sentidos).


    Sexta-feira - 14/11
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 267 a 330 (diurna, dois sentidos). 
Matão / Taquaritinga - Quilômetros 307 a 330 (diurna, dois sentidos). 
Matão – dispositivo km301 ao dispositivo km332 (diurno).
Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (diurna e noturna, dois sentidos).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m.
Interdição total, das 08h30 às 16h30, do viaduto quilômetro 236+100m, 
Interdição total do viaduto quilômetro 232+900m 
Mirassol - Quilômetros 452 ao 444+750m (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m.
São José do Rio Preto - Quilômetros 428 a 431 (diurna, sentido norte Cedral - Rio Preto).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).
Barretos – Quilômetros 413 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone 
Catanduva – Quilômetros 205 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Pirangi - Quilômetros 036 a 044 (diurno, dois sentidos).


    Sábado - 15/11
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 267 a 330 (diurna, dois sentidos). 
Matão – dispositivo km301 ao dispositivo km332 (diurno).
OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA
São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).
Interdição sentido bairro-centro do viaduto quilômetro 231+800m.
Interdição total, das 08h30 às 16h30, do viaduto quilômetro 236+100m, 
Interdição total do viaduto quilômetro 232+900m 
Mirassol - Quilômetros 452 ao 444+750m (diurna, dois sentidos).
Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m.
São José do Rio Preto - Quilômetros 428 a 431 (diurna, sentido norte Cedral - Rio Preto).

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Taquaritinga / Itápolis - Quilômetros 140 a 182 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone 
Sem obras. 

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Sem obras. 


    Domingo – 16/11
SP-310 – Rodovia Washington Luís
Sem obras.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima
Sem obras.

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil
Sem obras.

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone 
Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto
Sem obras.
 

