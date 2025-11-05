Confira nomes e sobrenomes mais comuns em São Carlos, segundo o IBGE

São Carlos é um município formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De acordo com a pesquisa, o município tem 5.296 pessoas com o nome José (6,56% da população), 4.065 com o nome João, 2.685 com o nome Antonio, 2.233 com o nome Pedro.

Em quinto lugar aparece o nome de Lucas, com 2.129 registros, seguido de Gabriel, que é nome de 2.041 são-carlenses, Paulo, nome de 1.974. Carlos, nome de 1.818 pessoas fica na oitava posição. Em nono lugar a\parece Luiz como nome de 1.758 pessoas e Luís é o primeiro nome de 1.561 homens.

No ranking dos nomes femininos, Maria tem 11.050 registros ou 4,35% do total, Ana vem em segundo com 4.4.973, seguido de Julia com 1.075, Aparecida com 990, Marina com 924, Juliana com 894, Beatriz com 874, Letícia, com 864, Marcia, com 841 e Alice com 821.

Quanto aos sobrenomes, Silva tem 27.069 registros ou 10,652% do total, Santos vem em segundo lugar, com 16.706. Oliveira é o sobrenome de 11.632, Souza de 9.145, Pereira de 6.347, Rodrigues de 5.847, Ferreira de 5.404, Alves de 4.572, Lima de 4.341 e Costa de 3.373.

SE CURVANDO ÀS TRADIÇÕES - O historiador, professor e escritor Ney Vilela destaca que os nomes convencionais e tradicionais existem há pelo menos 5.000 anos. “Eles são anteriores ao cristianismo. Nomes como Maria, José, Jesus, Matheus, Judas já eram bastante comuns quando Cristo nasceu. Jesus é um nome muito cristão e santo. Mas depois de Jesus de Nazaré, Jesus passou a ser um nome que raramente é escolhido para nomear os filhos cristãos. É mais fácil reconhecermos que no momento de dar nome ao filho, o pai e a mãe buscam alguma sonoridade e quase que sempre, buscam não fugir do convencional. Uma filha chamada Brisa, por exemplo, deverá ter problemas durante sua vida”, comenta.

Alguns nomes foram deixados de lado nos últimos anos. “Outros nomes bastante convencionais do passado, como Hortênsia e Juvenal raramente são escolhidos pelos pais para nomear os filhos. Eu imagino que é difícil termos qualquer teoria para a nomeação dos filhos. É mais fácil aceitarmos o fato de que as pessoas se curvam à tradições”, completa ele.





NOMES E SOBRENOMES DO BRASIL -O Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.

Nas cidades cearenses de Morrinhos e Bela Cruz, as Marias somam 22% da população.

Já os Silvas são 34 milhões de brasileiros ou 16% da população. Em seis cidades de Pernambuco e Alagoas, os Silva são mais de 60% da população.

As revelações fazem parte do site Nomes do Brasil, divulgado nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes. O levantamento retrata a população brasileira em 1º de agosto de 2022, data base do Censo 2022.

O período de ocorrência do nome permite identificar, por exemplo, que o pico de nascimento de Marias foi de 1960 a 1969, com 2,5 milhões. Já entre 2020 e 2022, a quantidade ficou em 517 mil.

Já nomes como Gael, Ravi e Valentina tiveram crescimento vertiginoso a partir de 2010. Se na primeira década do século 21 nasceram 763 pessoas chamadas Gael, entre 2020 e 2022 foram 96,5 mil.

Ao todo, o IBGE identificou mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes. Não há diferenciação entre sinais gráficos, ou seja, não há diferenciação entre Tamara e Tâmara. Já casos como Ana e Anna, Luís e Luiz, os nomes são contabilizados separadamente.





Confira os nomes e sobrenomes mais populares em São Carlos:

