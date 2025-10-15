Confira as rotas alternativas de acesso ao bairro São Carlos VIII durante interdição no pontilhão

A Avenida Capitão Luís Brandão, sob a ponte da Rodovia Washington Luís (SP-310), está interditada para obras de implantação da terceira faixa na rodovia, com previsão de conclusão em até 90 dias. Durante esse período, foram definidas rotas alternativas para garantir o acesso dos moradores aos bairros São Carlos VIII, Jardim dos Coqueiros e Astolfo Luiz do Prado.

As vias foram sinalizadas com placas e cavaletes, orientando os motoristas sobre os desvios e garantindo maior segurança e fluidez no trânsito. A circulação de caminhões permanece restrita no trecho entre a Estrada Vicinal Guilherme Scatena (UFSCar) e a Rua Manoel Fragoas.

Rotas alternativas de entrada no bairro São Carlos VIII

Opção 1: Rodovia Washington Luís Km 233 (alça sentido Norte) → Avenida Capitão Luís Brandão;

Opção 2: Rua Lourenço Inocentini → Rua Benjamin Lopes Ozores → Rua Rizziero Coppi → Rua Domingos Juliano → Rua Monsenhor Romeu Tortorelli → Avenida Capitão Luís Brandão;

Opção 3: Rua Dr. Marino da Costa Terra → Rua Teotônio Vilela → Rua José Pereira Pinheiro Filho → Rua Domingos de Ângelis → Rua Vitório Bonucci → Rua Benjamin Lopes Ozores → Avenida João de Lourenço → Rua Monsenhor Romeu Tortorelli;

Opção 4 (liberada em 15/10): Estrada Municipal Guilherme Scatena → Estrada Municipal do Horto Florestal → Rua Dr. Manoel Fragoas → Avenida Comendador Oscar Ferreira.

Rotas alternativas de saída do bairro São Carlos VIII

Opção 1: Avenida Capitão Luís Brandão → Rodovia Washington Luís Km 234 (retorno) → Rodovia Washington Luís Km 233 → Avenida Capitão Luís Brandão (sentido Vila Nery/Centro);

Opção 2: Avenida Capitão Luís Brandão → Rua Monsenhor Romeu Tortorelli → Rua Oswaldo Denari → Rua Benjamin Lopes Ozores → Rua Victório Bonucci → Rua Teotônio Vilela → Rua Dr. Marino da Costa Terra;

Opção 3: Avenida Capitão Luís Brandão → Rua Monsenhor Romeu Tortorelli → Rua Oswaldo Denari → Rua Benjamin Lopes Ozores → Rua Maria Villani Petrilli → Rua Antônio Gigliote → Rua Ilton Resitano → Rua Teotônio Vilela → Rua Dr. Marino da Costa Terra;

Opção 4 (liberada em 15/10): Avenida Capitão Luís Brandão → Avenida Comendador Oscar Ferreira → Rua Dr. Manoel Fragoas → Estrada Municipal do Horto Florestal → Estrada Municipal Guilherme Scatena → Rua Professor José Ferraz Camargo;

Opção 5 (liberada em 15/10): Avenida Dr. Aurélio Cattani → Rua João Zopelari → Rua Antônio José Hildebrand → Avenida Comendador Oscar Ferreira → Rua Dr. Manoel Fragoas → Estrada Municipal do Horto Florestal → Estrada Municipal Guilherme Scatena → Rua Professor José Ferraz Camargo.

Motoristas são orientados a evitar a região da interdição sempre que possível e a seguir rigorosamente as sinalizações de desvio durante o período de obras.

