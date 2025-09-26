(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Cidade

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

26 Set 2025 - 07h44Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Supermercado Jaú Serve - Crédito: divulgaçãoSupermercado Jaú Serve - Crédito: divulgação

Leia Também

Alckmin participa da inauguração de novo hangar da LATAM em São Carlos
Cidade08h27 - 26 Set 2025

Alckmin participa da inauguração de novo hangar da LATAM em São Carlos

XIII Semana Acadêmica da Computação da UFSCar começa no dia 29
Cidade05h50 - 26 Set 2025

XIII Semana Acadêmica da Computação da UFSCar começa no dia 29

São Carlos conquista certificação de Município Turístico 2025
Cidade21h04 - 25 Set 2025

São Carlos conquista certificação de Município Turístico 2025

Atendimento indígena na UBS São José tem boa adesão e segue quinzenalmente
Cidade20h14 - 25 Set 2025

Atendimento indígena na UBS São José tem boa adesão e segue quinzenalmente

Fundo Social de Solidariedade promove dia de encantamento para 300 crianças em parque de diversões
Cidade19h02 - 25 Set 2025

Fundo Social de Solidariedade promove dia de encantamento para 300 crianças em parque de diversões

Últimas Notícias