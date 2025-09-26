Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Supermercado Jaú Serve - Crédito: divulgação Leia TambémCidade08h27 - 26 Set 2025Alckmin participa da inauguração de novo hangar da LATAM em São CarlosCidade05h50 - 26 Set 2025XIII Semana Acadêmica da Computação da UFSCar começa no dia 29Cidade21h04 - 25 Set 2025São Carlos conquista certificação de Município Turístico 2025Cidade20h14 - 25 Set 2025Atendimento indígena na UBS São José tem boa adesão e segue quinzenalmenteCidade19h02 - 25 Set 2025Fundo Social de Solidariedade promove dia de encantamento para 300 crianças em parque de diversõesÚltimas Notícias