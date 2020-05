Confira a programação de desinfecção de ruas em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), continua nesta semana a desinfecção de vias públicas.

O serviço está sendo realizado desde 20 de abril em virtude da pandemia do novo coronavírus, que provoca a COVID-19, doença que já matou três são-carlenses. As medidas rígidas de limpeza e desinfecção de ruas são realizadas em vias de unidades de saúde, tanto da rede pública como particular e na região de órgãos públicos que realizam serviços essenciais.

Para a realização da limpeza são utilizados caminhões pipa com produtos apropriados como o hipoclorito de sódio.

Confira a programação da semana:

DIA 18 (SEGUNDA-FEIRA)

8h - UPA Cidade Aracy;

9h10 - UPA Vila Prado;

10h10 - UPA Santa Felícia;

11h – CAPS;

11h30 – SAMU;

DIA 19 (TERÇA-FEIRA)

7h30 – Santa Casa/Maternidade;

9h15 – Hospital Universitário;

11h – Batalhão da Polícia Militar;

11h45 – Centro Municipal de Especialidades (CEME);

DIA 21 (QUINTA-FEIRA)

8h - UPA Cidade Aracy;

9h10 - UPA Vila Prado;

10h10 - UPA Santa Felícia;

11h – CAPS;

11h30 – SAMU;

DIA 22 (SEXTA-FEIRA)

7h30 – Santa Casa/Maternidade;

9h15 – Hospital Universitário;

11h – Batalhão da Polícia Militar;

11h45 – Centro Municipal de Especialidades (CEME).

