Confira a previsão do tempo para os próximos dias

Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, porém, sua proximidade ainda provoca instabilidades com previsão de chuvas isoladas, especialmente nas regiões norte, nordeste e na faixa leste paulista. Temperaturas em elevação.

Terça-feira (03/10)

Massa de ar seco atua na maior parte do estado de São Paulo, mantendo o céu com poucas nuvens. Entretanto, no decorrer da tarde, pancadas de chuva são esperadas em pontos isolados. Temperaturas elevadas.

Quarta-feira (04/10)

O Tempo permanece estável no estado de São Paulo. Contudo, no decorrer do dia, a aproximação de um sistema de baixa pressão associado a uma nova frente fria, causará aumento da nebulosidade e instabilidade pré-frontais, a partir do oeste e sul do estado paulista. Temperaturas continuam elevadas.

Quinta-feira (05/10)

Frente fria avança pelo litoral de São Paulo, causando instabilidades com muitas nuvens e áreas de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas isoladas e descargas elétricas. Temperaturas com leve declínio.

Fonte: IPMET