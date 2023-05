Confira a previsão do tempo para os próximos dias

Segunda-feira (08/05) a Quarta-feira (10/05)

A segunda-feira começa com predomínio de sol e pouca nebulosidade. No final da tarde, a aproximação de uma nova frente fria, provoca chuvas isoladas no sul e sudeste paulista. Na terça-feira, esse sistema se desloca pelo litoral e na quarta-feira chega ao litoral do Rio de Janeiro. Contudo, a condição de instabilidade permanece em ambos os dias no estado paulista, com variação da nebulosidade e com áreas de chuvas em pontos isolados, algumas com trovoadas, principalmente na faixa leste e com maior intensidade no litoral. Temperaturas estáveis.

IPMET